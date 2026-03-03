Ο Αμντουλάχ Φιτράτ, αναπληρωτής εκπρόσωπος της αφγανικής κυβέρνησης, κατηγόρησε το Πακιστάν ότι παραβίασε τον αφγανικό εναέριο χώρο και έπληξε δημόσιους χώρους στην Καμπούλ, στο Λαγκμάν, στη Νανγκαρχάρ, στην Πακτία, στην Κανταχάρ και στο Κουνάρ, καθώς και καταυλισμούς προσφύγων.

Όπως είπε, οι επιθέσεις αυτές είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο 110 αμάχων, μεταξύ των οποίων 65 γυναίκες και παιδιά.

«Πρέπει να καταστεί απολύτως σαφές ότι δεν επιλέξαμε εμείς τον πόλεμο», δήλωσε ο Εναγιατουλάχ Χαβαραζμί, εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας του Αφγανιστάν.

Ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι οι αφγανικές δυνάμεις απάντησαν επίσης στις επιθέσεις του Πακιστάν το τελευταίο 24ωρο, καταστρέφοντας περίπου δώδεκα φυλάκια και σκοτώνοντας τέσσερις Πακιστανούς στρατιώτες.

Πρόσθεσε ότι μέχρι στιγμής 28 Αφγανοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί και άλλοι 42 έχουν τραυματιστεί στις συγκρούσεις.

Οι χερσαίες δυνάμεις του Αφγανιστάν επιτέθηκαν σε στρατιωτικές θέσεις του Πακιστάν σε 16 τοποθεσίες κατά μήκος των νοτιοδυτικών συνόρων νωρίς την Τρίτη και άνοιξαν πυρ σε πολλαπλά σημεία στα βορειοδυτικά, προκαλώντας σφοδρές συγκρούσεις, κατά τις οποίες σκοτώθηκαν 67 μέλη των αφγανικών δυνάμεων ασφαλείας και ένας Πακιστανός στρατιώτης, καθώς οι μάχες μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών εισήλθαν στην πέμπτη συνεχόμενη ημέρα τους, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Το Πακιστάν «απέκρουσε με επιτυχία αυτές τις πολλαπλές επιθέσεις» κατά μήκος των συνόρων με το Αφγανιστάν, δήλωσε ο υπουργός Πληροφοριών Άταουλα Ταράρ.

Αφγανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν χερσαίες επιθέσεις σε 16 τοποθεσίες στις νοτιοδυτικές περιοχές Κίλα Σαϊφουλάχ, Νούσκι και Τσαμάν, στην επαρχία Μπαλουχιστάν, ανέφερε ο Ταράρ σε ανάρτησή του στο Χ.

Σε αντίποινα, το Πακιστάν σκότωσε 27 μέλη των αφγανικών δυνάμεων, είπε.

Ο Ταράρ δήλωσε επίσης ότι αφγανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις σε 25 τοποθεσίες στις παραμεθόριες περιοχές της βορειοδυτικής επαρχίας Χάιμπερ Παχτούνχβα, όπου τα πακιστανικά στρατεύματα σκότωσαν 40 μέλη των αφγανικών δυνάμεων ασφαλείας.

Ωστόσο, το Πακιστάν και το Αφγανιστάν έχουν επανειλημμένα ισχυριστεί από την Πέμπτη ότι προκάλεσαν βαριές απώλειες η μία πλευρά στην άλλη, όταν το Αφγανιστάν εξαπέλυσε επιθέσεις σε αντίποινα για πακιστανικές αεροπορικές επιδρομές την προηγούμενη Κυριακή.

Έκτοτε, το Πακιστάν έχει πραγματοποιήσει επιχειρήσεις κατά μήκος των συνόρων, με τον Ταράρ να δηλώνει τη Δευτέρα ότι 435 μέλη των αφγανικών δυνάμεων ασφαλείας σκοτώθηκαν και ότι 31 θέσεις καταλήφθηκαν στις συγκρούσεις.

Πηγή: skai.gr

