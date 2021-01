Το αεροσκάφος Β737-500 της Sriwijaya Air συνετρίβη στη θάλασσα, στα ανοιχτά της Τζακάρτα, όπως μεταδίδει το κινεζικό πρακτορείο Xinhua, επικαλούμενο τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ο πλοίαρχος Έκο Σούρια Χάντι, ο διοικητής της ακτοφυλακής της Τρισούλα, είπε ότι έχουν βρεθεί συντρίμμια και ανθρώπινα μέλη στη θάλασσα.

Οι υπηρεσίες πολιτικής αεροπορίας της Ινδονησίας έχασαν την επαφή με ένα αεροσκάφος της εταιρείας Sriwijaya Air λίγο μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο της Τζακάρτα, σήμερα, μετέδωσαν τα τοπικά ειδησεογραφικά μέσα. Πρόκειται για την πτήση SJ182.

While I'm hoping for the best, but I have to be realistic.

This... DOES NOT look good at all. #PKCLC #SJ182 #SriwijayaAir pic.twitter.com/nlOsWUCKs1 — Gerry Soejatman (@GerryS) January 9, 2021

Η εταιρεία Sriwijaya ανέφερε ότι συλλέγει πληροφορίες για την πτήση αυτή προτού να προβεί σε κάποια ανακοίνωση.

Sriwijaya Air flight #SJ182 lost more than 10.000 feet of altitude in less than one minute, about 4 minutes after departure from Jakarta.https://t.co/fNZqlIR2dz pic.twitter.com/MAVfbj73YN — Flightradar24 (@flightradar24) January 9, 2021

Τι γνωρίζουμε:

Η πτήση μετέφερε 2 πιλότους, 4 αεροσυνοδούς και 56 επιβάτες, συμπεριλαμβανομένων 7 παιδιών και 3 βρεφών.

Το αεροπλάνο απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Soekarno-Hatta.

Είχε προορισμό στο Ποντιάνακ, την επαρχιακή πρωτεύουσα του Δυτικού Καλιμαντάν.

Το αεροπλάνο ήταν ένα Boeing 737-500, 26 ετών.

Το αεροπλάνο έχασε περισσότερα από 10.000 πόδια υψόμετρο σε λιγότερο από ένα λεπτό, ανέφερε ο ιστότοπος FlightRadar24.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ινδονησιακή εφημερίδα Merdeka «κάτι έπεσε και εξερράγη στο νησί του Μαλέ».

Εικόνες από συντρίμμια που αλιεύθηκαν από το νερό μεταδόθηκαν από τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Video reportedly shows debris from Sriwijaya Air flight SJ182 after disappearing from radar on take off from Jakarta airport. Number of passengers and crew on board is currently unknown. https://t.co/LeQlvgiUHy pic.twitter.com/BhHSdFIsbz — Breaking Aviation News & Videos (@breakingavnews) January 9, 2021

«Βρήκαμε μερικά καλώδια, ένα τζιν παντελόνι και μεταλλικά κομμάτια στο νερό», ανέφερε άλλος αξιωματούχος, των υπηρεσιών ασφαλείας, στον ιστότοπο CNNIndonesia.com.