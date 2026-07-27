Σπιτάκια ανακύκλωσης: Χιονοστιβάδα αποκαλύψεων για την υπερκοστολόγηση και τον φωτογραφικό διαγωνισμό

Με ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μία ανακοίνωση, η εταιρεία ΤΕΧΑΝ, που βρίσκεται στο επίκεντρο καταγγελιών για τα «σπιτάκια ανακύκλωσης», κάνει λόγο για οργανωμένη εκστρατεία ανταγωνιστών της και υποστηρίζει ότι τα δημοσιεύματα, τα οποία χαρακτηρίζει συκοφαντικά, ξεκίνησαν μετά την προκήρυξη δύο νέων διεθνών διαγωνισμών.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΪ, έγγραφα που βρίσκονται στη διάθεση του σταθμού δείχνουν ότι επιφυλάξεις για το κόστος των πολυκέντρων ανακύκλωσης είχαν διατυπωθεί εδώ και χρόνια.

Ο δήμαρχος Θέρμης, Θεόδωρος Παπαδόπουλος, υποστηρίζει ότι οι δήμαρχοι είχαν προειδοποιήσει πως η αξία των εγκαταστάσεων δεν ανταποκρινόταν στο κόστος τους.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών, Σίμος Δανιηλίδης, αναφέρει ότι αντίστοιχα πολυκέντρα στο εξωτερικό κόστιζαν από 60.000 έως 90.000 ευρώ.

Το ένταλμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας οδήγησε στα τέλη Ιουνίου σε έρευνες στις εγκαταστάσεις της εταιρείας σε Ασπρόπυργο, Δάφνη και Παλλήνη. Μετά τη διακοπή της διαχείρισης του προγράμματος, οι δήμοι έχουν αναλάβει το κόστος και τη λειτουργία των πολυκέντρων ανακύκλωσης.

Ο κ. Παπαδόπουλος υποστηρίζει ότι δεν υπήρχε σύμβαση συντήρησης και λειτουργίας με τους δήμους και ότι πολλά πολυκέντρα έχουν εγκαταλειφθεί, παρότι, όπως αναφέρει, κόστισαν περίπου 350.000 ευρώ το καθένα.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη από το 2023, έκτακτος έλεγχος της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου είχε εντοπίσει σειρά προβλημάτων.

Η ΤΕΧΑΝ, πάντως, επικαλείται στην ανακοίνωσή της απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία δικαιώθηκε σε συγκεκριμένο διαγωνισμό για την προμήθεια δέκα πολυκέντρων ανακύκλωσης στον Δήμο Παλαιού Φαλήρου.

Ωστόσο, το 2025 το Υπουργείο Οικονομικών ζήτησε δημοσιονομική διόρθωση ύψους 50%, ζητώντας την επιστροφή άνω των 18 εκατ. ευρώ από τον αρμόδιο φορέα της Αττικής, σχεδόν 11 εκατ. ευρώ από τον αντίστοιχο της Κρήτης και περισσότερων από 10 εκατ. ευρώ από τον φορέα της Πελοποννήσου.

Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση των πολυκέντρων ανακύκλωσης βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να αξιολογήσει τόσο τα ευρήματα όσο και τις θέσεις της ΤΕΧΑΝ.



Πηγή: skai.gr

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