Σε ένα σπριντ εξοπλισμών έχει επιδοθεί τα τελευταία χρόνια η Κίνα, καθώς επιδιώκει να τοποθετηθεί δυναμικά ως παγκόσμια υπερδύναμη και στη στρατιωτική σκακιέρα στο ταχέως μεταβαλλόμενο νέο γεωπολιτικό τοπίο που διαμορφώνεται. Ο «κινεζικός δράκος» μάλιστα ακονίζει τα νύχια του όλο και περισσότερο, μετατρέποντας εγκαταλελειμμένες βιομηχανικές υποδομές, ακόμη και χωριά ή αγροτικές εκτάσεις σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Όπως αποκαλύπτει το CNN, σε ανάλυσή του που βασίζεται σε δορυφορικές εικόνες, χάρτες και κυβερνητικές ανακοινώσεις, η Κίνα επεκτείνει συνεχώς τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις παραγωγής πυραύλων, σε μια προσπάθεια να ενισχύσει την κυριαρχία της στην περιοχή και να αποτρέψει κάποια ενδεχόμενη παρέμβαση του αμερικανικού στρατού στην Ταϊβάν, σε περίπτωση εισβολής.

Πάνω από το 60% των 136 εγκαταστάσεων που συνδέονται με την παραγωγή πυραύλων ή με τις πυραυλικές δυνάμεις του κινεζικού στρατού, οι οποίες ελέγχουν το πυρηνικό οπλοστάσιο της Κίνας, φαίνεται πως επεκτείνονται, όπως αποκαλύπτουν δορυφορικές εικόνες.

Οι εγκαταστάσεις, που περιλαμβάνουν εργοστάσια καθώς και κέντρα έρευνας και δοκιμών, έχουν επεκταθεί κατά πάνω από 2 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα σε εμβαδό, μεταξύ των αρχών του 2020 και του τέλους του 2025. Νέοι πύργοι, καταφύγια και αναχώματα που συνάδουν με την ανάπτυξη όπλων παρουσιάζονται σε δορυφορικές εικόνες, ενώ διακρίνονται και εξαρτήματα πυραύλων.

«Η Κίνα τοποθετείται ως παγκόσμια υπερδύναμη. Βρισκόμαστε στις αρχικές φάσεις ενός νέου αγώνα εξοπλισμών», ανέφερε ο Γουίλιαμ Άλμπερκ, ανώτερος συνεργάτης του Pacific Forum και πρώην διευθυντής ελέγχου όπλων του ΝΑΤΟ. «Η Κίνα έχει ήδη ξεκινήσει τον αγώνα και προετοιμάζεται για μαραθώνιο», επισημαίνει ο ίδιος.

Τα δεδομένα δείχνουν πως η Κίνα βιάζεται να αναπτύξει νέους και πιο εξελιγμένους πυραύλους, μετατρέποντας μέσα σε σύντομο διάστημα, εντός 5 ετών, χωριά και αγροτικές εκτάσεις σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Από την άνοδό του στην εξουσία το 2012, ο Κινέζος ηγέτης Σι Τζινπίνγκ έχει επενδύσει δισεκατομμύρια δολάρια στην αγορά και την αναβάθμιση στρατιωτικού εξοπλισμού, στο πλαίσιο της φιλοδοξίας του να μετατρέψει γρήγορα τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας, γνωστές ως Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός (PLA), σε μια «παγκόσμιας κλάσης» μαχητική δύναμη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Σι έχει επίσης δημιουργήσει την PLA Rocket Force (PLARF), έναν ελίτ κλάδο που εποπτεύει το ταχέως αναπτυσσόμενο οπλοστάσιο πυρηνικών και βαλλιστικών πυραύλων της Κίνας. Ο πρόεδρος έχει περιγράψει τη δύναμη αυτή ως τον «πυρήνα στρατηγικής αποτροπής, στρατηγικό στήριγμα της θέσης της χώρας ως μεγάλης δύναμης και ακρογωνιαίο λίθο για την οικοδόμηση της εθνικής ασφάλειας».

Οι εγκαταστάσεις παραγωγής πυραύλων της Κίνας προμηθεύουν σχεδόν όλους τους κλάδους του στρατού της, που είναι ο μεγαλύτερος στον κόσμο, με πάνω από 2 εκατομμύρια ενεργά μέλη.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε περιοδεία στην Ανατολική Ασία την περασμένη εβδομάδα, όπου συναντήθηκε με ηγέτες, μεταξύ των οποίων και ο Σι. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν κυρίως για τα εμπορικά ζητήματα, αλλά υπήρχαν ενδείξεις για ένταση λόγω της ραγδαίας αύξησης του οπλοστασίου του Πεκίνου. Πριν από τις συνομιλίες με τον Κινέζο πρόεδρο, ο Αμερικανός πρόεδρος έδωσε εντολή στο Πεντάγωνο να ξαναρχίσει τις πυρηνικές δοκιμές σε «ισότιμη βάση» με την Κίνα και τη Ρωσία, σηματοδοτώντας μια σημαντική αλλαγή στην πολιτική των ΗΠΑ.

Πεκίνο και Μόσχα δεν έχουν πραγματοποιήσει πυρηνικές δοκιμές για πάνω από 25 χρόνια, αλλά η Ουάσιγκτον παρακολουθεί στενά τις δύο χώρες, καθώς συνεχίζουν να αναπτύσσουν και να δοκιμάζουν προηγμένα όπλα ικανά να μεταφέρουν πυρηνικές κεφαλές.

Μάλιστα, η Κίνα αυξάνει το απόθεμα πυρηνικών όπλων της ταχύτερα από οποιαδήποτε άλλη χώρα, εμπλουτίζοντας το οπλοστάσιό της με περίπου 100 νέες κεφαλές ετησίως από το 2023, σύμφωνα με το Διεθνές Ινστιτούτο Ερευνών για την Ειρήνη της Στοκχόλμης (SIPRI). Ο αριθμός αυτός, ωστόσο, παραμένει μικρότερος από αυτόν των ΗΠΑ και της Ρωσίας, που μαζί αντιπροσωπεύουν το 90% του παγκόσμιου οπλοστασίου, σύμφωνα με την Ένωση Επιστημόνων για την Ειρήνη (Union of Concerned Scientists).

Τα σχέδια για πιθανή σύγκρουση με την Ταϊβάν

Οι ειδικοί σε θέματα οπλισμού αναφέρουν ότι τα βλήματα που παράγονται από τις εγκαταστάσεις που επεκτείνει η Κίνα συνδέονται με μια πιθανή απόπειρα στρατιωτικής κατάληψης της Ταϊβάν, του αυτόνομου νησιού που το Πεκίνο διεκδικεί ως μέρος της επικράτειάς του.

Οι πύραυλοι είναι βασικό στοιχείο της πολιτικής της να κρατήσει το αμερικανικό ναυτικό σε απόσταση σε μια τέτοια περίπτωση και να αποθαρρύνει ενδεχομένως την Ουάσιγκτον από το να βοηθήσει την Ταϊβάν.

Ο Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός (PLA) θέλει «να δημιουργήσει τις συνθήκες για την εισβολή στην Ταϊβάν», αναφέρει ο Ντέκερ Έβελεθ, αναπληρωτής ερευνητικός αναλυτής στη μη κερδοσκοπική ομάδα εθνικής ασφάλειας CNA και ειδικός στις πυραυλικές δυνάμεις της Κίνας. «Αυτό σημαίνει να πλήττουν λιμάνια, βάσεις ελικοπτέρων, βάσεις ανεφοδιασμού... να χτυπούν οτιδήποτε μπορεί θεωρητικά να σας επιτρέψει να προσφέρετε υποστήριξη στην Ταϊβάν», εκτιμά.

Το CNN εντόπισε 99 εγκαταστάσεις που συνδέονται με την κατασκευή πυραύλων και διαπίστωσε ότι σε 65 από αυτές οι χώροι έχουν επεκταθεί, ενώ από τις 37 βάσεις που ανήκουν στη Δύναμη Πυραύλων, 22 έχουν επίσης αναδιαμορφωθεί αισθητά τα τελευταία πέντε χρόνια.

Η Κίνα ενισχύει το οπλοστάσιό της ενώ οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν προβλήματα εφοδιασμού

Τον Δεκέμβριο του 2024, το Πεντάγωνο εκτίμησε ότι η Κίνα είχε αυξήσει τον εφοδιασμό την πυραυλική της δύναμη κατά 50% τα προηγούμενα τέσσερα χρόνια. Και η ανάλυση του CNN για τις υποδομές παραγωγής αυτών των όπλων υποδηλώνει ότι οι κινεζικές προσπάθειες συνεχίζονται αμείωτες.

Νωρίτερα φέτος, η Κίνα ενέκρινε την αύξηση κατά 7,2% του αμυντικού προϋπολογισμού της, ανεβάζοντας τις συνολικές αμυντικές δαπάνες της σε περίπου 245 δισεκατομμύρια δολάρια, αν και πολλοί ειδικοί υποστηρίζουν ότι οι πραγματικές δαπάνες της Κίνας είναι πιθανώς πολύ υψηλότερες από τα επίσημα στοιχεία.

Η εμφανής αύξηση της παραγωγής πυραύλων από την Κίνα έρχεται σε μια περίοδο που οι ΗΠΑ παραχωρούν εξελιγμένα αμυντικά συστήματα στην Ουκρανία και το Ισραήλ, προκαλώντας μια έλλειψη πυρομαχικών και πυροδοτώντας σχετικές συζητήσεις στην Ουάσιγκτον.

Τον Ιούλιο, το CNN διαπίστωσε ότι οι ΗΠΑ είχαν εξαντλήσει περίπου το 25% των αντιαεροπορικών πυραύλων Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) κατά την υπεράσπιση του Ισραήλ από τις ιρανικές βαλλιστικές επιθέσεις.

Έκτοτε, η αμερικανική κυβέρνηση επέκτεινε μια σύμβαση δίνοντας πάνω από 2 δισεκατομμύρια δολάρια με την αμυντική εταιρεία Lockheed Martin, για να ενισχύσει την παραγωγή THAAD.

Ωστόσο, η κατασκευή αυτών των αντιαεροπορικών πυραύλων -που κοστίζουν περίπου 12,7 εκατομμύρια δολάρια ανά μονάδα, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας Άμυνας Πυραύλων για το 2025- είναι χρονοβόρα.

Το σύστημα THAAD αναπτύχθηκε αρχικά εντός των ΗΠΑ και στην περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού και θεωρείται βασικό στοιχείο της στρατηγικής αποτροπής των ΗΠΑ έναντι της Κίνας.

Αν και είναι ικανό να καταρρίπτει πυραύλους της Κίνας, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι τα προβλήματα εφοδιασμού του Πενταγώνου, σε συνδυασμό με την προσπάθεια του Πεκίνου να αποκτήσει πιο προηγμένους πυραύλους, αποτελούν μια αυξανόμενη απειλή για τα συμφέροντα των ΗΠΑ.

Η έρευνα του CNN δείχνει επίσης πως η παραγωγή πυραύλων της Κίνας αυξήθηκε κατακόρυφα ως αντίδραση στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

Σύμφωνα με την ανάλυση δορυφορικών εικόνων από το CNN σχετικά με το κατασκευασμένο εμβαδόν, το Πεκίνο σχεδόν διπλασίασε τον ρυθμό επέκτασης των εγκαταστάσεων παραγωγής πυραύλων στα δύο χρόνια που ακολούθησαν την έναρξη του πολέμου.

Όπως επισημαίνει ο Άλμπερκ, η Κίνα παρακολουθεί τις εξελίξεις στην Ουκρανία με προσοχή.

Έμφαση στον «δολοφόνο του Γκουάμ»

Από την ανάλυση του CNN προκύπτει επίσης πως η Κίνα έχει επεκτείνει κατά σχεδόν 50% από το 2020 την εγκατάσταση που ασχολείται με την παραγωγή του περιβόητου βαλλιστικού πυραύλου μεσαίου βεληνεκούς DF-26. Οι ειδικοί στον τομέα της άμυνας αποκαλούν τον DF-26 «δολοφόνο του Γκουάμ».

Μια παραλλαγή αυτού του όπλου, ο πύραυλος DF-26D, εξοπλισμένος με ένα υπερηχητικό όχημα ολίσθησης, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση της Κίνας τον Σεπτέμβριο.

Ο DF-26D εκτιμάται πως μπορεί να ξεφύγει από τα αναχαιτιστικά συστήματα και να φτάσει έως το αμερικανικό έδαφος του Γκουάμ, όπου βρίσκεται η αεροπορική βάση Άντερσεν - σημείο εκτόξευσης των αμερικανικών βομβαρδιστικών μακράς εμβέλειας.

Η ανάπτυξη των πυραυλικών συστημάτων της Κίνας έχει προκαλέσει ανησυχία στους ειδικούς στον τομέα του ελέγχου των όπλων, οι οποίοι προειδοποιούν ότι οι κινήσεις του Πεκίνου αναδιαμορφώνουν την παγκόσμια ασφάλεια.

«Νομίζω πως είμαστε σε ψυχρό πόλεμο», δήλωσε ο Ντέιβιντ Σαντάρο, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Pacific Forum, του ερευνητικού ινστιτούτου εξωτερικής πολιτικής που επικεντρώνεται στην περιοχή Ασίας - Ειρηνικού. «Αφορά όλους τους τομείς και υπάρχει κίνδυνος να μετατραπεί σε θερμό πόλεμο».

