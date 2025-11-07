Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη βίαιη συμπλοκή μεταξύ μελών δύο τουρκικών οικογενειών στην καρδιά του Νιούπορτ, στην Ουαλία, με το υλικό να προβάλλεται στο δικαστήριο.

Το βίντεο από τα επεισόδια του περασμένου Αυγούστου δείχνει άνδρες να επιτίθενται ο ένας στον άλλον, χρησιμοποιώντας ακόμη και σούβλες από τα ανταγωνιστικά εστιατόρια κεμπάπ που διατηρούν.

Πέντε άνδρες έχουν πλέον φυλακιστεί μετά τις βίαιες επιθέσεις.

Ο άγριος καυγάς στο πολυσύχναστο κέντρο του Νιούπορτ ξέσπασε για λόγους ανταγωνισμού μεταξύ των δύο οικογενειών που διατηρούν καταστήματα κεμπάπ.

