Αιχμές για την ένταση μεταξύ Πακιστάν και Ινδίας, άφησε την Πέμπτη ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Ιρακινό πρωθυπουργό Μοχάμεντ Σία αλ Σουδάνι στην Άγκυρα.

Η Άγκυρα εργάζεται για την εκτόνωση της κρίσης προτού φτάσει «στο σημείο χωρίς επιστροφή, παρά τις προσπάθειες ορισμένων να την πυροδοτήσουν» ανέφερε με νόημα. Σημειώνεται ότι η Άγκυρα είναι στενή σύμμαχος του Ισλαμαμπάντ, ενώ οι σχέσεις της με το Νέο Δελχί δεν είναι οι καλύτερες δυνατές.

Το έργο Development Road, με επικεφαλής την Τουρκία και το Ιράκ, θα συμβάλει σημαντικά στη σταθερότητα και την ευημερία τόσο του Ιράκ όσο και ολόκληρης της περιοχής, δήλωσε ακόμα ο Τούρκος πρόεδρος.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu ο Ερντογάν εξέφρασε την επιθυμία της Τουρκίας να σημειωθεί ταχεία πρόοδος σε θέματα όπως η επανέναρξη των αποστολών πετρελαίου μέσω του αγωγού πετρελαίου Ιράκ-Τουρκίας.

«Επιβεβαιώσαμε την αποφασιστικότητά μας να συνεχίσουμε τον αγώνα κατά του PKK, της FETO και του DAESH (σ.σ ISIS), που αποτελούν απειλή όχι μόνο για την εθνική ασφάλεια της Τουρκίας αλλά και για το Ιράκ», δήλωσε δε ο Ερντογάν.

Ο Αλ Σουδάνι, από την πλευρά του, δήλωσε ότι το Development Road αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για την ενίσχυση της ολοκλήρωσης μεταξύ Τουρκίας και Ιράκ.

Πηγή: skai.gr

