Αναφορές για εκρήξεις στο υπό ινδική διοίκηση Τζαμού 

Εκρήξεις ακούστηκαν στην πόλη Τζαμού στο Ινδικό Κασμίρ αργά την Πέμπτη, οι οποίες ινδικές στρατιωτικές πηγές υποψιάζονται ότι οφείλονται σε επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη από το Πακιστάν, σε μια εξέλιξη που εντείνει τις ανησυχίες παγκοσμίως για πιθανή κλιμάκωση του πολέμου.

Σειρήνες ήχησαν και κόκκινες λάμψεις και βλήματα ήταν ορατά στον νυχτερινό ουρανό πάνω από την πόλη, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Reuters.

Αρκετά μέρη στο Τζαμού και στις γύρω πόλεις Άκνουρ, Σάμπα και Κατούα δέχτηκαν επίθεση, δήλωσε στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Ινδός αξιωματούχος που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

«Οι στρατιωτικές μας εγκαταστάσεις δέχονται επίθεση, αυτό συμβαίνει σε πέντε περιοχές του Τζαμού (περιφέρεια)», δήλωσε αξιωματούχος ασφαλείας στο Reuters.

Το πρακτορείο σημειώνει ότι δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από το Πακιστάν για τη διαφαινόμενη συνέχιση των εχθροπραξιών μεταξύ των δύο χωρών για δεύτερη ημέρα, που σηματοδοτεί τη χειρότερη αντιπαράθεσή τους εδώ και περισσότερες από δύο δεκαετίες.

Ο υπουργός Άμυνας του Πακιστάν, Χαουάτζα Μουχάμαντ Ασίφ, είχε δηλώσει νωρίτερα ότι περαιτέρω αντίποινα είναι «ολοένα και πιο βέβαια».

Το Πακιστάν δήλωσε νωρίτερα την Πέμπτη ότι κατέρριψε 25 μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εξαπέλυσε εναντίον της χώρας η Ινδία κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ το Νέο Δελχί από την πλευρά του ανέφερε ότι η ινδική αεράμυνα αναχαίτισε πακιστανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους σε στρατιωτικούς στόχους.



Πηγή: skai.gr

