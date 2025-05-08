Τουρκικά ΜΜΕ: «Θα ανατινάξουμε στον αέρα την Τουρκία» - Τα λόγια του Ινδού υποστράτηγου που ξεπέρασαν τα όρια

Με τίτλο «Θα ανατινάξουμε στον αέρα την Τουρκία! Τα λόγια του Ινδού υποστράτηγου που ξεπέρασαν τα όρια: Πρέπει να στηρίξουμε την Αθήνα εναντίον των Τούρκων» δημοσιεύτηκε ρεπορτάζ στην ειδησεογραφική ιστοσελίδα TRHaber, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλη Κωστίδη, στο οποίο καταγράφονται τα εξής:

Η Ινδία, ενοχλημένη από την προσέγγιση Τουρκίας-Πακιστάν, σχεδιάζει να δημιουργήσει χάος στο Αιγαίο. Σε τέτοιο βαθμό που ο Ινδός υποστράτηγος ε.α. Bakshi δήλωσε: «Η Τουρκία έχει ισχυρή εχθρότητα με την Ελλάδα, ως εκ τούτου θα πρέπει να είμαστε στο πλευρό των Ελλήνων» και δήλωσε ότι η κυβέρνηση του Νέου Δελχί θα πρέπει να αντιμετωπίσει την ένταση στο Αιγαίο.

Ο Ινδός υποστράτηγος, ο οποίος τόλμησε να απειλήσει ανοιχτά την Τουρκία, δήλωσε τα εξής: «Η Ινδία πρέπει να σταθεί στο πλευρό της Ελλάδας και η Τουρκία πρέπει να αφήσει τα βρώμικα παιχνίδια με το Πακιστάν εις βάρος της Ινδίας. Γιατί εμείς είμαστε μια παγκόσμια πυρηνική δύναμη και μπορούμε να την ανατινάξουμε στον αέρα αν συνεχίσει να μας προκαλεί».

«Τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη στα σύνορα με την Ινδία»

Μιλώντας στο New India Junction, ένα από τα μεγαλύτερα διαδικτυακά κανάλια της Ινδίας, ο υποστράτηγος ε.α. Bakshi δήλωσε ότι η Ινδία θα πρέπει να παράσχει βοήθεια στην Ελλάδα, επειδή η Τουρκία παρέχει μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) στο Πακιστάν για να προκαλέσει προβλήματα στα ινδικά σύνορα.

Συνεχίζοντας να απειλεί την Τουρκία, ο υποστράτηγος ε.α. Bakshi δήλωσε ότι η Ινδία, ως μια παγκόσμια πυρηνική δύναμη, δεν θα μπορεί να παρακολουθεί αμέτοχη την Τουρκία να παίζει βρώμικα παιχνίδια στην Κεντρική Ασία ενάντια στα συμφέροντα της Ινδίας. Όπως σχολίασε, η Ινδία θα πρέπει να απαντήσει με τον κανόνα «οφθαλμόν αντί οφθαλμού», ο οποίος αποτελούσε φραγμό απέναντι στην αυθαίρετη βία στην Αρχαία Ελλάδα.

«Η Τουρκία θέλει να γίνει το Χαλιφάτο του μοουσουλμανικού κόσμου»

Η Τουρκία θέλει να γίνει το Χαλιφάτο του μουσουλμανικού κόσμου, δήλωσε ο Bakshi, προσθέτοντας ότι ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχει στρατολογήσει περίπου 3.000 μισθοφόρους από διάφορα μέρη της Τουρκίας για να τους στείλει στο Τζαμού και Κασμίρ, είτε αεροπορικώς ως τουρίστες είτε μέσω Αφγανιστάν, όπου υπάρχει ολόκληρη διαδρομή προς την Κεντρική Ασία.

Οι μισθοφόροι της Άγκυρας διεξάγουν στη συνέχεια κοινές επιχειρήσεις με την ISI στο κατεχόμενο από το Πακιστάν Κασμίρ και από εκεί στην Ινδία, δήλωσε ο Ινδός υποστράτηγος, προσθέτοντας: «Θεωρώ ότι και εμείς ως Ινδία μπορούμε να εφαρμόσουμε τον αρχαιοελληνικό κανόνα ‘οφθαλμόν αντί οφθαλμού’».

«Πρέπει να σταθούμε στο πλευρό της Ελλάδας»

Η Τουρκία έχει μια ισχυρή εχθρότητα με την Ελλάδα, γι' αυτό πρέπει να είμαστε στο πλευρό των Ελλήνων, δήλωσε ο Ινδός στρατηγός: «Πήγα στην Ελλάδα, και αυτά τα είπα ανοιχτά στην τηλεόραση. Η Τουρκία του Ερντογάν προσπαθεί να γίνει μια παγκόσμια δύναμη, προσπαθεί να δείξει ότι είναι παγκόσμια δύναμη, αλλά η Άγκυρα δεν πρέπει να ξεχνά ότι η Ινδία είναι ήδη παγκόσμια δύναμη».

Θα ανατινάξουμε στον αέρα την Τουρκία

Ο Bakshi, ο οποίος είπε επομένως, ότι μπορούν εύκολα να αντιδράσουν σε οποιαδήποτε τουρκική ενέργεια εναντίον της Ινδίας και των συμφερόντων της, πρόσθεσε: «Το παλάτι στην Άγκυρα ας συνειδητοποιήσει ότι η Ινδία είναι μια πυρηνική και διαστημική δύναμη και μπορεί να ανατινάξει στον αέρα την Τουρκία αν χρειαστεί».

Ο υποστράτηγος είπε ότι η Ινδία θα πρέπει να εντείνει τις κοινές ασκήσεις με την Ελλάδα και να της παράσχει κάθε είδους βοήθεια.

