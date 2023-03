Τραγωδία στην Ινδία: Υποχώρησε το δάπεδο ναού - Έπεσαν οι πιστοί σε πηγάδι - Δείτε βίντεο

Το πηγάδι ήταν τουλάχιστον 50-60 πόδια βάθος και ήταν γεμάτο νερό.

Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα μετά την κατάρρευση του δαπέδου σε ναό στο Indore της Madhya Pradesh στην Ινδία και την πτώση τους σε πηγάδι.

"Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ανασύρθηκαν 11 πτώματα - 10 γυναίκες και ένας άνδρας. Από τους 19 ανθρώπους που διασώθηκαν, οι δύο πέθαναν. Άρα, συνολικά 13 έχασαν τη ζωή τους. Δόθηκε εντολή για διερεύνηση του συμβάντος". είπε ο υπουργός Εσωτερικών της Madhya Pradesh Narottam Mishra.

Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 12 το μεσημέρι, όταν δεκάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο ναό για να προσευχηθούν.

Το πηγάδι που βρισκόταν κάτω από το έδαφος που κατέρρευσε ήταν τουλάχιστον 50-60 πόδια βάθος και ήταν γεμάτο νερό. Ο χώρος όπου βρίσκεται το πηγάδι είναι στενός και ως εκ τούτου υπήρχε δυσκολία κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διάσωσης, ανέφεραν οι υπεύθυνοι.

