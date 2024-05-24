Ακραία καιρικά φαινόμενα πλήττουν τη νότια Ασία, με τουλάχιστον εννέα ανθρώπους να έχουν χάσει τη ζωή τους πιθανόν από θερμοπληξία στη δυτική Ινδία, ενώ περιοχές της ανατολικής Ινδίας και του Μπανγκλαντές κινδυνεύουν από κυκλώνα.

Οι ακραία υψηλές θερμοκρασίες σε όλη την Ασία τον Απρίλιο μοιάζει πολύ πιθανό να επιδεινώθηκαν από την ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή, εκτίμησε διεθνής ομάδα επιστημόνων.

Οι θερμοκρασίες στην Ινδία συνήθως φτάνουν στο υψηλότερο επίπεδό τους τον Μάιο, όμως επιστήμονες προβλέπουν ότι φέτος οι ημέρες του καύσωνα θα είναι περισσότερες από το κανονικό. Εκτιμούν εξάλλου ότι αυτό οφείλεται στις λιγότερες από το συνηθισμένο βροχοπτώσεις που καταγράφηκαν πριν από την εποχή των μουσώνων και στο φαινόμενο Ελ Νίνιο.

Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι στο κρατίδιο Ραζαστάν στη δυτική Ινδία πέθαναν λόγω του καύσωνα, μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Στην πόλη Μπάρμερ του Ραζαστάν η θερμοκρασία αυτή την εβδομάδα ήταν ιδιαίτερα υψηλή, με ρεκόρ 48,8 βαθμών Κελσίου να καταγράφηκε χθες, Πέμπτη.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι ακραίες μετεωρολογικές συνθήκες – από καύσωνα ως ακραίο καύσωνα - θα επικρατήσουν σε πολλές περιοχές του κρατιδίου, όπως και στα βόρεια κρατίδια Πουντζάμπ και Χαριάνα.

Στο γειτονικό Πακιστάν, το υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής, ανακοίνωσε ότι περίπου 26 περιοχές της χώρας πλήττονται από ακραίες θερμοκρασίες από χθες, με το τρέχον κύμα καύσωνα να εκτιμάται ότι θα διαρκέσει ως τις 30 Μαΐου.

Η θερμοκρασία αναμένεται σήμερα να φτάσει τους 50 βαθμούς Κελσίου σε τουλάχιστον δύο πόλεις στη νότια επαρχία Σιντ.

Κυκλώνας και βροχές

Αντίθετα, το Μπανγκλαντές και περιοχές της Δυτικής Βεγγάλης στην ανατολική Ινδία προετοιμάζονται για την έλευση της «σοβαρής κυκλωνικής καταιγίδας» Ρέμαλ, η οποία αναμένεται να τις πλήξει την Κυριακή, σύμφωνα με την ινδική μετεωρολογική υπηρεσία.

Στην Κεράλα της νότιας Ινδίας τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους αυτή την εβδομάδα λόγω των βροχοπτώσεων που ήταν κατά 18% πιο σφοδρές από το κανονικό, με αποτέλεσμα να προκληθούν πλημμύρες.

Η μετεωρολογική υπηρεσία έχει εκδώσει κόκκινο συναγερμό για την Κεράλα, η οποία φαίνεται ότι θα είναι αντιμέτωπη με έντονες βροχοπτώσεις και σήμερα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

