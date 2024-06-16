Τα εντεινόμενα διασυνοριακά πυρά από τη Χεζμπολάχ του Λιβάνου προς το Ισραήλ θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρή κλιμάκωση, προειδοποίησε την Κυριακή ο ισραηλινός στρατός (IDF).

«Η αυξανόμενη επιθετικότητα της Χεζμπολάχ μας φέρνει στο χείλος μιας ευρύτερης κλιμάκωσης, μιας που θα μπορούσε να έχει καταστροφικές συνέπειες για τον Λίβανο και ολόκληρη την περιοχή», διεμήνυσε ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού στρατού, αντιναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι, σε δήλωσή του στα αγγλικά.

Η υποστηριζόμενη από το Ιράν Χεζμπολάχ εκτόξευσε την περασμένη εβδομάδα το μεγαλύτερο μπαράζ επιθέσεων με ρουκέτες και drones στους οκτώ μήνες των εχθροπραξιών με τον ισραηλινό στρατό, ο οποίος αντιμετωπίζει παράλληλα και τον πόλεμο της Γάζας.

Οι ΗΠΑ και η Γαλλία εργάζονται για μια διευθέτηση των εχθροπραξιών κατά μήκος των νότιων συνόρων του Λιβάνου μέσω διαπραγματεύσεων. Η Χεζμπολάχ δηλώνει ότι δεν θα σταματήσει τις επιθέσεις αν δεν σταματήσει η στρατιωτική επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα.

«Το Ισραήλ θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να προστατεύσει τους αμάχους του – έως ότου αποκατασταθεί η ασφάλεια στα σύνορά μας με τον Λίβανο», τόνισε ο Χαγκάρι.

O Xαγκάρι σημείωσε ότι «η Χεζμπολάχ θέτει σε κίνδυνο το μέλλον του Λιβάνου, ώστε να μπορεί να αποτελέσει ασπίδα για τη Χαμάς. Μια ασπίδα για τους τρομοκράτες της Χαμάς που δολοφόνησαν ηλικιωμένους, βίασαν γυναίκες, έκαψαν παιδιά και απήγαγαν Εβραίους, Μουσουλμάνους και Χριστιανούς, κατά τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου».



«Όταν λέμε ότι δεν θα επιτρέψουμε να επαναληφθεί η 7η Οκτωβρίου σε κανένα από τα σύνορά μας, το εννοούμε», υπογράμμισε ο Ισραηλινός στρατιωτικός.



«Οι δορυφόροι της ιρανικής τρομοκρατίας συνεχίζουν να παρασύρουν την περιοχή στην καταστροφή. Το Ισραήλ θα συνεχίσει να πολεμά ενάντια στον άξονα του κακού του Ιράν σε όλα τα μέτωπα - στη Γάζα, στον Λίβανο - καθώς εργαζόμαστε για ένα πιο ασφαλές μέλλον για τη Μέση Ανατολή», είπε.



«Η 7η Οκτωβρίου δεν μπορεί να συμβεί ξανά, σε κανένα από τα σύνορα του Ισραήλ. Το Ισραήλ έχει καθήκον να υπερασπιστεί τον λαό του Ισραήλ. Θα εκπληρώσουμε αυτό το καθήκον, με κάθε κόστος», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

