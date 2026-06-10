Βαριά ποινή στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο: Έξι μήνες εκτός γηπέδων

Βαριά ποινή στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, με τον Αθλητικό Δικαστή του ΕΣΑΚΕ να του επιβάλλει εξάμηνη απαγόρευση εισόδου σε όλους τους αγωνιστικούς χώρους, καθώς και πρόστιμο 50.000 ευρώ. Η απόφαση αφορά τα ποσταρίσματα και τις δημόσιες τοποθετήσεις του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός μετά το Game 3 των τελικών, τα οποία κρίθηκαν ότι συνιστούν δυσφήμιση του αθλήματος και μάλιστα τελέστηκαν καθ' υποτροπή.

Παράλληλα, πρόστιμο 50.000 ευρώ επιβλήθηκε και στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, καθώς η πράξη του ιδιοκτήτη της καταλογίζεται και στην ομάδα, επίσης ως υποτροπή.

Αναλυτικά η απόφαση:

«1. Επιβάλλεται στον Δημήτριο Γιαννακόπουλο, ιδιοκτήτη της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR) για το πειθαρχικό παράπτωμα της πράξης που συνιστά δυσφήμιση του αθλήματος, τελεσθείσας καθ’ υποτροπή, κατά τον αγώνα του Πρωταθλήματος Α1 Εθνικής Κατηγορίας 2025-2026, με την ομάδα της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ), που διεξήχθη την 08.06.2026: α) απαγόρευση εισόδου σε όλα τα γήπεδα προσωρινά για έξι (6) μήνες και β) χρηματικό πρόστιμο πενήντα χιλιάδων (50.000,00) ευρώ. 2. Επιβάλλεται στην ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR) χρηματικό πρόστιμο ύψους πενήντα χιλιάδων (50.000,00) ευρώ, για την ως άνω πράξη του ιδιοκτήτη της που τελέστηκε καθ' υποτροπή».





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