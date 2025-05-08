Ο Μπιλ Γκέιτς ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει σχεδόν ολόκληρη την προσωπική του περιουσία, ύψους 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων, έως το 2045, προχωρώντας στο σταδιακό κλείσιμο του Ιδρύματος Gates, μια κίνηση που έρχεται σε μια περίοδο δραστικών περικοπών της διεθνούς βοήθειας από μεγάλες κυβερνήσεις.

Ειδικότερα, ο Μπιλ Γκέιτς δήλωσε ότι οι φτωχότεροι άνθρωποι του κόσμου θα λάβουν περίπου 200 δισεκατομμύρια δολάρια μέσω του ιδρύματός του, σε μια εποχή που οι κυβερνήσεις ανά τον κόσμο μειώνουν δραστικά τη διεθνή βοήθεια.

Ο 69χρονος δισεκατομμυριούχος, συνιδρυτής της Microsoft και φιλάνθρωπος, δήλωσε ότι επιταχύνει τα σχέδιά του να αποσυρθεί και να τερματίσει τη δράση του Ιδρύματος Gates στις 31 Δεκεμβρίου 2045.

«Οι άνθρωποι θα πουν πολλά πράγματα για μένα όταν πεθάνω, αλλά είμαι αποφασισμένος το "πέθανε πλούσιος" να μην είναι ένα από αυτά», έγραψε ο Γκέιτς σε ανάρτησή του στην προσωπική του ιστοσελίδα.

«Υπάρχουν πάρα πολλά επείγοντα προβλήματα που πρέπει να λυθούν για να κρατάω πόρους που θα μπορούσαν να βοηθήσουν ανθρώπους.»

Σε μια έμμεση επίκριση προς τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για τις περικοπές βοήθειας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον μεγαλύτερο δωρητή παγκοσμίως, ο Γκέιτς ανέφερε ότι θέλει να συμβάλει ώστε να πάψουν να πεθαίνουν νεογνά, παιδιά και μητέρες από αιτίες που μπορούν να προληφθούν, να εξαλειφθούν ασθένειες όπως η πολιομυελίτιδα, η ελονοσία και η ιλαρά, και να μειωθεί η φτώχεια.

«Δεν είναι σαφές αν οι πλουσιότερες χώρες του κόσμου θα συνεχίσουν να στέκονται στο πλευρό των φτωχότερων», πρόσθεσε, σημειώνοντας τις περικοπές από μεγάλους δωρητές όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία.

Ο Γκέιτς δήλωσε ότι, παρά τους σημαντικούς πόρους του ιδρύματος, η πρόοδος δεν είναι εφικτή χωρίς τη στήριξη των κυβερνήσεων.

Εξήρε την αντίδραση απέναντι στα προβλήματα της Αφρικής, όπου κάποιες κυβερνήσεις ανακατένειμαν τους προϋπολογισμούς τους, αλλά υπογράμμισε ότι η εξάλειψη της πολιομυελίτιδας, για παράδειγμα, δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς τη χρηματοδότηση των ΗΠΑ.

Ο Γκέιτς έκανε την ανακοίνωση αυτή με αφορμή την 25η επέτειο από την ίδρυση του ιδρύματος. Το ίδρυσε μαζί με την τότε σύζυγό του, Μελίντα Φρεντς Γκέιτς, το 2000, και στη συνέχεια προσχώρησε και ο επενδυτής Γουόρεν Μπάφετ.

«Έχω διανύσει πολύ δρόμο από τότε που ήμουν παιδί και ξεκινούσα μια εταιρεία λογισμικού με τον φίλο μου από το γυμνάσιο», ανέφερε.

Το Ίδρυμα Gates έχει δώσει 100 δις. δολάρια

Από την ίδρυσή του, το Ίδρυμα Gates έχει διαθέσει 100 δισεκατομμύρια δολάρια, βοηθώντας στη διάσωση εκατομμυρίων ζωών και στηρίζοντας πρωτοβουλίες όπως ο εμβολιαστικός οργανισμός Gavi και το Παγκόσμιο Ταμείο για την Καταπολέμηση του AIDS, της Φυματίωσης και της Ελονοσίας.

Το ίδρυμα θα κλείσει αφού δαπανήσει περίπου το 99% της προσωπικής περιουσίας του Γκέιτς, όπως δήλωσε ο ίδιος. Οι αρχικές προβλέψεις ήταν να ολοκληρώσει τη λειτουργία του δεκαετίες μετά τον θάνατο των ιδρυτών.

Ο Γκέιτς, του οποίου η περιουσία αποτιμάται σήμερα σε περίπου 108 δισεκατομμύρια δολάρια, αναμένει ότι το ίδρυμα θα έχει δαπανήσει περίπου 200 δισ. δολάρια έως το 2045, με το τελικό ποσό να εξαρτάται από τις αγορές και τον πληθωρισμό.

Το ίδρυμα είναι ήδη σημαντικός παράγοντας στον τομέα της παγκόσμιας υγείας, με ετήσιο προϋπολογισμό που θα φτάσει τα 9 δισ. δολάρια μέχρι το 2026.

Ωστόσο, έχει δεχθεί κριτική για την υπερβολική του επιρροή στον χώρο της υγείας, χωρίς την απαιτούμενη λογοδοσία, ακόμη και στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Ο ίδιος ο Γκέιτς αποτέλεσε επίσης αντικείμενο θεωριών συνωμοσίας, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19.

Ο Γκέιτς έχει επίσης συνομιλήσει αρκετές φορές με τον πρόεδρο Τραμπ τους τελευταίους μήνες για τη σημασία της συνέχισης των επενδύσεων στην παγκόσμια υγεία.

«Ελπίζω κι άλλοι πλούσιοι άνθρωποι να σκεφτούν πόσο μπορούν να επιταχύνουν την πρόοδο για τους φτωχότερους του κόσμου, αν αυξήσουν το ρυθμό και την κλίμακα της προσφοράς τους, γιατί είναι ένας βαθιά ουσιαστικός τρόπος να ανταποδώσεις στην κοινωνία», έγραψε ο Γκέιτς.



