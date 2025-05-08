Ινδία: Περισσότεροι από 100 «τρομοκράτες» σκοτώθηκαν στα χτυπήματα στο Πακιστάν - Αποφασιστική απάντηση αν δεχτούμε επίθεση

«Αν υπάρξουν στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον μας, δεν πρέπει να υπάρχει καμία αμφιβολία ότι θα αντιμετωπιστούν με αποφασιστική απάντηση», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Ινδίας S. Jaishankar σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Παράλληλα, ο Ινδός υπουργός Άμυνας Rajnath Singh δήλωσε ότι περισσότεροι από 100 «τρομοκράτες» σκοτώθηκαν στα χτυπήματα της Τετάρτης στο Πακιστάν, σύμφωνα με το πρακτορείο που επικαλείται πηγές της ινδικής κυβέρνησης.

Πακιστάν: Η Ινδία εξακολουθεί να στέλνει drones - Τα εξουδετερώνουμε ένα προς ένα

«Η Ινδία χρησιμοποίησε drones Harop για να παραβιάσει τον εναέριο χώρο του Πακιστάν και 12 καταρρίφθηκαν», δήλωσε νωρίτερα εκπρόσωπος του πακιστανικού στρατού σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. «12 drones εξουδετερώθηκαν σε διάφορες τοποθεσίες μέσα σε δύο ημέρες μετά τα χτυπήματα της Ινδίας, μεταξύ άλλων κοντά στο Καράτσι. Συλλέγονται συντρίμμια των drones από διάφορες τοποθεσίες, μεταξύ άλλων στο Καράτσι και στο Λαχώρη», πρόσθεσε σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Ακόμη, ανέφερε ότι «τα ινδικά drones εξακολουθούν να στέλνονται στον πακιστανικό εναέριο χώρο και το Πακιστάν τα εξουδετερώνει ένα προς ένα. Η Ινδία πληρώνει ακριβά και θα συνεχίσει να πληρώνει ακριβά για αυτή την επιθετικότητα».

Σημειώνεται ότι δύο εβδομάδες μετά τη φονική επίθεση κατά τουριστών στο ινδικό Κασμίρ, η Ινδία άναψε το πράσινο φως για την επιχείρηση Σιντούρ και μεσάνυχτα της Τρίτης εξαπέλυσε σειρά πυραυλικών χτυπημάτων σε στόχους στο Πακιστάν και σε περιοχές στο Κασμίρ, υπό πακιστανική διοίκηση.

Σύμφωνα με το ινδικό υπουργείο Άμυνας τα πλήγματα αποτελούν μέρος της «δέσμευσης» για απόδοση δικαιοσύνης για την επίθεση της 22ας Απριλίου στο Παλγάμ του Κασμίρ που παρέσυρε στον θάνατο 25 Ινδούς και έναν Νεπαλέζο. Το Πακιστάν, όμως, αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή και χαρακτηρίζει τα πλήγματα «απρόκλητα». Ο Πακιστανός πρωθυπουργός, Σεχμπάζ Σαρίφ, ξεκαθαρίζει δε ότι αυτή «η ειδεχθής πράξη επιθετικότητας δεν θα μείνει ατιμώρητη».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.