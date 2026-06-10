Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξασφάλισαν την ασφαλή διέλευση περισσότερων από 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και άνω των 200 εμπορικών πλοίων από το Στενό του Ορμούζ, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσιγκτον και όχι η Τεχεράνη ελέγχει πλέον τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.

Σε ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλυψε ότι τον περασμένο μήνα έδωσε εντολή στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να εκτελέσουν μυστική αποστολή με στόχο την προστασία πετρελαιοφόρων και άλλων εμπορικών πλοίων που διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ.

«Σήμερα είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι η προσπάθεια αυτή είχε ως αποτέλεσμα περισσότερα από 100 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου να περάσουν από το Στενό και να φτάσουν στην παγκόσμια αγορά. Περισσότερα από 200 εμπορικά πλοία ταξίδεψαν με ασφάλεια μέσω του Στενού», ανέφερε.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι η επιχείρηση στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία επειδή, όπως είπε, «οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ελέγχουν το Στενό του Ορμούζ και όχι το Ιράν».

Παράλληλα, εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά της Τεχεράνης, υποστηρίζοντας ότι «ο στρατός της έχει ηττηθεί και η οικονομία της έχει καταρρεύσει».

«Τελείωσε για το Ιράν», κατέληξε ο Αμερικανός πρόεδρος.



Πηγή: skai.gr

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