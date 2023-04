Ινδία: Ανακαλύφθηκε διαμάντι μέσα σε... διαμάντι - Δείτε βίντεο

Στην Ινδία, μια εταιρεία διαμαντιών έχει στα χέρια της ένα κόσμημα που είναι πιο σπάνιο και από… το σπάνιο - ένα μεγάλο, κούφιο διαμάντι, μέσα στο οποίο βρίσκεται ένα άλλο, μικρότερο διαμάντι.



Με την ονομασία «Καρδιά που χτυπά – Beating Heart» το κόσμημα αποτελείται από ένα κομμάτι διαμαντιού με ένα μικρότερο κομμάτι που κινείται ελεύθερα παγιδευμένο μέσα, σύμφωνα με τους Times of India.

