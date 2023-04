Πέθανε ο Χάρι Μπελαφόντε

Ο Χάρι Μπελαφόντε, Τζαμαϊκανός - Αμερικανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός και πρωτοποριακός ηθοποιός που ξεκίνησε την καριέρα του στο χώρο του θεάματος τη δεκαετία του 1950, πέθανε την Τρίτη σε ηλικία 96 ετών, σύμφωνα με τους New York Times.

Breaking News: Harry Belafonte, the barrier-breaking singer, actor and activist who became a major force in the civil rights movement, has died at 96. https://t.co/LTpfanpUDq pic.twitter.com/7aUl89rLzA