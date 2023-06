ΗΠΑ: Πυροβολισμοί στο Ιλινόις - Αναφορές για θύματα

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν πριν από λίγη ώρα κοντά στο Γουίλοουμπρουκ, στο Ιλινόις. Σύμφωνα με τις αναφορές, υπάρχουν θύματα, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει ακόμη γνωστό ποιος είναι ο ακριβής αριθμός τους και η έκταση των τραυμάτων τους.

Περισσότερα σε λίγο...

BREAKING: Active shooter in #Willowbrook, #Illinois. At least 17 people shot in a mass shooting. pic.twitter.com/AV93tSDUr8