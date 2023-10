Ο Μακρόν απαγορεύει τις φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις λόγω κινδύνου «διατάραξης της δημόσιας τάξης» Κόσμος 19:53, 12.10.2023 linkedin

Ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Ζεράλντ Νταρμανέν έδωσε εντολή για την απαγόρευση των "φιλοπαλαιστινιακών διαδηλώσεων"