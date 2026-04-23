IEA: Χάνουμε 13 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα 

«Αντιμετωπίζουμε τη μεγαλύτερη απειλή για την ενεργειακή ασφάλεια στην ιστορία», δήλωσε σε συνέντευξή του στο CNBC ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA) Φατίχ Μπιρόλ, αναφερόμενος στην κρίση στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με τον Μπιρόλ, «χάνουμε 13 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, την ημέρα, μέχρι και σήμερα».

«Θα δούμε καθοδική πίεση στη ζήτηση πετρελαίου, λόγω των υψηλών τιμών και ορισμένων μέτρων που λαμβάνουν ή θα λάβουν κυβερνήσεις», επισήμανε.

Πηγή: skai.gr

