Το Ιράν κατέλαβε δύο πλοία στο Στενό του Ορμούζ χτες, Τετάρτη, ενώ απέκλεισε εκ νέου το ενδεχόμενο να ανοίξει τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό όσο δεν αίρεται ο αποκλεισμός των λιμανιών του από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν υπάρχει «χρονικό πλαίσιο» για τη σύγκρουση με το Ιράν, ενώ εκπρόσωπός του ανέφερε πως ο πρόεδρος δεν θεωρεί τα περιστατικά στο Ορμούζ ως παραβίαση της εκεχειρίας.

Ο Τραμπ δηλώνει ικανοποιημένος με την οικονομική πίεση που ασκείται στο Ιράν και δεν έχει θέσει «αυστηρή προθεσμία» για την απάντηση της Τεχεράνης, μετά την παράταση της εκεχειρίας, είπε ο εκπρόσωπός του.

Εν τω μεταξύ, μία Λιβανέζα δημοσιογράφος σκοτώθηκε την Τετάρτη σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στο νότιο Λίβανο, ενώ μια συνάδελφός της τραυματίστηκε σοβαρά, σύμφωνα με τις λιβανέζικες αρχές. Η επιδρομή έγινε την παραμονή του νέου γύρου συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ που έχει προγραμματιστεί για σήμερα, Πέμπτη, στην Ουάσιγκτον.

