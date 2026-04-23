«Δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα» στον πόλεμο με το Ιράν, λέει ο Τραμπ - Παραμένει η κρίση στο Ορμούζ

Σήμερα ο νέος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ - Λιβάνου στην Ουάσιγκτον - Δεν αίρεται ο αποκλεισμό του Ορμούζ όσο είναι αποκλεισμένα τα λιμάνια, λέει το Ιράν

Ιράν

 Το Ιράν κατέλαβε δύο πλοία στο Στενό του Ορμούζ χτες, Τετάρτη, ενώ απέκλεισε εκ νέου το ενδεχόμενο να ανοίξει τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό όσο δεν αίρεται ο αποκλεισμός των λιμανιών του από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις. 

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν υπάρχει «χρονικό πλαίσιο» για τη σύγκρουση με το Ιράν, ενώ εκπρόσωπός του ανέφερε πως ο πρόεδρος δεν θεωρεί τα περιστατικά στο Ορμούζ ως παραβίαση της εκεχειρίας.

Ο Τραμπ δηλώνει ικανοποιημένος με την οικονομική πίεση που ασκείται στο Ιράν και δεν έχει θέσει «αυστηρή προθεσμία» για την απάντηση της Τεχεράνης, μετά την παράταση της εκεχειρίας, είπε ο εκπρόσωπός του. 

Εν τω μεταξύ, μία Λιβανέζα δημοσιογράφος σκοτώθηκε την Τετάρτη σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στο νότιο Λίβανο, ενώ μια συνάδελφός της τραυματίστηκε σοβαρά, σύμφωνα με τις λιβανέζικες αρχές. Η επιδρομή έγινε την παραμονή του νέου γύρου συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ που έχει προγραμματιστεί για σήμερα, Πέμπτη, στην Ουάσιγκτον.

TAGS: Ιράν Στενά του Ορμούζ ΗΠΑ Κρίση στη Μέση Ανατολή
