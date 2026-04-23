Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Βρετανοί δύτες ετοιμάζονται να διεξάγουν επιχειρήσεις αποναρκοθέτησης στο Στενό του Ορμούζ εφόσον κάτι τέτοιο κριθεί αναγκαίο, σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico.

Στο πλαίσιο των συνομιλιών στρατιωτικών αξιωματούχων που φιλοξενούνται για δεύτερη ημέρα στο Λονδίνο, το Ηνωμένο Βασίλειο επιβεβαίωσε επίσης ότι θα διαθέσει αυτόνομα συστήματα εντοπισμού ναρκών, με στόχο τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας.

Οι ειδικοί του Βασιλικού Ναυτικού, οι οποίοι είναι εκπαιδευμένοι στην εξουδετέρωση και εκκαθάριση ναρκών, τίθενται σε ετοιμότητα προκειμένου να παρέχουν επιπρόσθετες επιλογές δίπλα στα μη επανδρωμένα συστήματα.

Η βρετανική κυβέρνηση πάντως έχει ξεκαθαρίσει ότι η ανάπτυξη οποιωνδήποτε μέσων θα απαιτούσε την ύπαρξη μιας βιώσιμης εκεχειρίας.

Πηγή: skai.gr

