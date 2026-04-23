Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Επίσκεψη στο Κίεβο πραγματοποιεί ο πρίγκιπας Χάρι με σκοπό να προτρέψει τον κόσμο να μην ξεχάσει την Ουκρανία σε μια περίοδο που η διεθνής προσοχή έχει στραφεί στον πόλεμο στο Ιράν.

Ο Δούκας του Σάσεξ έφτασε το πρωί της Πέμπτης στον σιδηροδρομικό σταθμό της ουκρανικής πρωτεύουσας αποβιβαζόμενος από νυχτερινό τρένο που αναχώρησε από την Πολωνία.

«Είναι ωραίο που επέστρεψα στην Ουκρανία», δήλωσε κατά την άφιξή του. Μιλώντας στο ITV News, τόνισε ότι θέλει «να υπενθυμίσει σε όλο τον κόσμο τι αντιμετωπίζει η Ουκρανία και να στηρίξει τους ανθρώπους που κάνουν εξαιρετική δουλειά κάθε ώρα και κάθε μέρα, σε απίστευτα δύσκολες συνθήκες».

— Chris Ship (@chrisshipitv) April 23, 2026

Χαρακτήρισε την Ουκρανία ως «μια χώρα που υπερασπίζεται γενναία και με επιτυχία την ανατολική πλευρά της Ευρώπης», προσθέτοντας ότι «έχει σημασία να μην παραβλέπουμε τη σπουδαιότητα αυτού του γεγονότος».

«Ο κόσμος σας βλέπει και σας σέβεται», πρόσθεσε αναφερόμενος στον ουκρανικό λαό.

Ο Χάρι θα μιλήσει στη διεθνή διάσκεψη ασφαλείας του Κιέβου όπου θα επισημάνει στους συνέδρους ότι η μάχη που δίνεται υπερβαίνει την απλή διεκδίκηση εδαφών, καθώς η Ουκρανία υπερασπίζεται τις θεμελιώδεις αρχές της δημοκρατίας. «Αυτός είναι ένας πόλεμος για αξίες, όχι μόνο για εδάφη», θα τονίσει ο Βρετανός πρίγκιπας.

Αντλώντας από τη δική του στρατιωτική εμπειρία θα προειδοποιήσει ότι οι επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία, ο οποίος μετρά πλέον περισσότερα από τέσσερα χρόνια, θα διαρκέσουν «για πολλά χρόνια ακόμα».

Η επίσκεψή του στο Κίεβο πραγματοποιείται λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση της περιοδείας του στην Αυστραλία με τη σύζυγό του, Μέγκαν.

Στο πλαίσιο της παραμονής του στην ουκρανική πρωτεύουσα, ο Χάρι θα επισκεφθεί και το ίδρυμα Invictus Games, το οποίο στηρίζει το τραυματισμένο στρατιωτικό προσωπικό.

Μιλώντας για το πρόγραμμά του, ο Χάρι σημείωσε: «Ανυπομονώ να δω φίλους, να επανασυνδεθώ με την κοινότητα των Invictus και να σταθώ στο πλευρό όσων βοηθούν την Ουκρανία να κερδίσει αυτόν τον αγώνα».



Πηγή: skai.gr

