Μοναδική ανακάλυψη: 124 ναυάγια στο Στενό του Γιβραλτάρ

Όπως και το Στενό του Ορμούζ, το Στενό του Γιβραλτάρ, που βρίσκεται ανάμεσα στο νότιο άκρο της Ευρώπης και το βορειοδυτικό άκρο της Αφρικής, έχει μια ιστορία στη ναυτιλία και πλήθος ναυαγίων στα νερά του.

Πολλά από τα αρχαιολογικά ευρήματα από ναυάγια, βρίσκονται ανατολικά του Στενού, στον Κόλπο της Αλγεσίρας, γνωστός και ως Κόλπος του Γιβραλτάρ -ένας σταθμός για τη διατλαντική ναυτιλία, που σήμερα μεταφέρει κυρίως πετρέλαιο, σημειώνει το CNN.

Ισπανοί αρχαιολόγοι αναφέρουν ότι εντόπισαν 151 υποβρύχιους αρχαιολογικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων 124 ναυαγίων, στον κόλπο έκτασης 29 τετραγωνικών μιλίων, κατά τη διάρκεια έρευνας που διεξήγαγαν μεταξύ 2020 και 2023.

Τα ναυάγια προέρχονται από διάφορες εποχές και πολιτισμούς, συμπεριλαμβανομένου του αρχαίου Καρθαγενικού πολιτισμού, καθώς και της ρωμαϊκής, μεσαιωνικής και σύγχρονης περιόδου.

Η ανακάλυψη των ναυαγίων επιβεβαιώνει τη σημασία του κόλπου ως ναυτιλιακού κόμβου περιφερειακής και παγκόσμιας εμβέλειας, ανέφεραν οι ερευνητές. Ο κόλπος που περιβάλλεται από αστικούς οικισμούς από την αρχαιότητα, αποτέλεσε σημείο εισόδου στην Ιβηρική Χερσόνησο κατά τη μεσαιωνική περίοδο και πεδίο ναυτικών συγκρούσεων για τον έλεγχο του Στενού στη σύγχρονη εποχή.

Ενώ τα περισσότερα από τα ναυάγια σχετίζονται με τη σύγχρονη ιστορία, οι ερευνητές βρήκαν επίσης «μερικά πολύ ενδιαφέροντα, άγνωστα μέχρι τώρα ναυάγια», δήλωσε στο CNN ο επικεφαλής ερευνητής Φελίπε Σερέζο Αντρέο, αναπληρωτής καθηγητής υποβρύχιας αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Κάντιθ στην Ισπανία.

Ενώ χιλιάδες ναυτικά ατυχήματα αναφέρονται σε ιστορικές και αρχειακές πηγές, πολλά ναυάγια παραμένουν ανεξερεύνητα, καθώς μέχρι στιγμής έχουν γίνει ελάχιστες αρχαιολογικές μελέτες για την ιστορία που είναι θαμμένη κάτω από τα νερά.

Το παλαιότερο εύρημα ήταν ένα ναυάγιο του 5ου αιώνα π.Χ., είπε ο Αντρέο, προσθέτοντας ότι το πλοίο μετέφερε σάλτσα ψαριού που παρήχθη στην πόλη Κάντιθ της νότιας Ισπανίας.

Τα «πιο ενδιαφέροντα» από τη σύγχρονη εποχή, ήταν τα ναυάγια που σχετίζονται με τους Ναπολεόντειους πολέμους, οι οποίοι διεξήχθησαν μεταξύ της Γαλλίας και των Ευρωπαίων συμμάχων στις αρχές του 19ου αιώνα, σημείωσε.

Οι ερευνητές εντόπισαν επίσης ναυάγια που χρονολογούνται μέχρι και τις αρχές του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, βρίσκοντας τα απομεινάρια ενός «Maiale» -ενός είδους υποβρυχίου που χρησιμοποίησε το ιταλικό ναυτικό για να επιτεθεί στον βρετανικό στόλο στο Στενό του Γιβραλτάρ κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, σύμφωνα με τον Αντρέο.

Η ερευνητική ομάδα έχει εξετάσει μέχρι στιγμής μόνο ένα «πολύ ρηχό βάθος» περίπου 10 μέτρων, αλλά ο Κόλπος της Αλγεσίρας έχει βάθος περίπου 400 μέτρων, είπε ο Αντρέο, ο οποίος πιστεύει ότι υπάρχουν αρχαιολογικά ευρήματα στα βάθη του κόλπου που χρονολογούνται από την προϊστορική εποχή.

Πηγή: skai.gr

