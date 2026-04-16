Η Ευρώπη έχει «ίσως περίπου 6 εβδομάδες (από) καύσιμα αεροσκαφών», δήλωσε την Πέμπτη ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA) Φατίχ Μπιρόλ σε συνέντευξή του στο Associated Press, προειδοποιώντας για πιθανές ακυρώσεις πτήσεων «σύντομα» εάν οι προμήθειες πετρελαίου παραμείνουν μπλοκαρισμένες από τον πόλεμο στο Ιράν.

Ο Εκτελεστικός Διευθυντής του IEA, παρουσίασε μια ανησυχητική εικόνα των παγκόσμιων επιπτώσεων αυτού που αποκάλεσε «τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση που έχουμε αντιμετωπίσει ποτέ», που προκύπτει από την εξάντληση πετρελαίου, φυσικού αερίου και άλλων ζωτικών προμηθειών μέσω του Στενού του Ορμούζ.

«Θα υπάρξουν σημαντικές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία. Και όσο περισσότερο περνάει (ο καιρός χωρίς λύση), τόσο χειρότερα θα είναι για την οικονομική ανάπτυξη και τον πληθωρισμό σε όλο τον κόσμο», επισήμανε.

Ο αντίκτυπος θα είναι «υψηλότερες τιμές βενζίνης, υψηλότερες τιμές φυσικού αερίου, υψηλές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας», τόνισε ο Μπιρόλ στο AP, με ορισμένα μέρη του κόσμου «να έχουν πληγεί χειρότερα από τα άλλα».

«Η πρώτη γραμμή είναι οι ασιατικές χώρες» που βασίζονται στην ενέργεια από τη Μέση Ανατολή, είπε, κατονομάζοντας την Ιαπωνία, την Κορέα, την Ινδία, την Κίνα, το Πακιστάν και το Μπαγκλαντές.

«Στη συνέχεια θα έρθει η Ευρώπη και η Αμερική», πρόσθεσε ο Μπιρόλ.



Εάν το Στενό του Ορμούζ δεν ανοίξει ξανά, είπε ότι για την Ευρώπη, «μπορώ να σας πω σύντομα ότι θα ακούσουμε την είδηση ότι ορισμένες από τις πτήσεις από την πόλη Α προς την πόλη Β ενδέχεται να ακυρωθούν λόγω έλλειψης καυσίμων αεροσκαφών».

Οι κινεζικές και άλλες ασιατικές αεροπορικές εταιρείες έχουν αρχίσει να ακυρώνουν πτήσεις για να αντιμετωπίσουν την αύξηση των τιμών των καυσίμων για αεροσκάφη που οφείλεται στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή τονίζει στο μεταξύ η κινεζική ιστοσελίδα caixinglobal.

