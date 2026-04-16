Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Πάολο Ζαμπόλι, ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, λαμβάνει οδηγίες απευθείας από τον Λευκό Οίκο, το υπουργείο Εμπορίου και το υπουργείο Πολέμου για την προώθηση της ατζέντας “America First”

Την περασμένη εβδομάδα, ο Ζαμπόλι συμμετείχε σε αποστολή στην Ουγγαρία με τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, όπου έκλεισε συμφωνία για την πώληση πυρηνικής ενέργειας

Νωρίτερα φέτος, ο Ζαμπόλι βρέθηκε στο Ουζμπεκιστάν προωθώντας πωλήσεις αεροσκαφών της Boeing

Ο άνθρωπος που έχει πει ότι γνώρισε τη Μελάνια με τον Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) ταξιδεύει μεταξύ ευρωπαϊκών πρωτευουσών και περιοχών της Μέσης Ανατολής, άλλοτε δίπλα σε ανώτατους Αμερικανούς αξιωματούχους, άλλοτε δίπλα σε μοντέλα.

«Το νούμερο ένα αφεντικό μου είναι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών», δήλωσε ο Πάολο Ζαμπόλι στους Financial Times. «Παίρνω οδηγίες από τον Λευκό Οίκο, το υπουργείο Εμπορίου και το Υπουργείο Πολέμου… οτιδήποτε για να προωθήσω την ατζέντα “America First”», τόνισε.

Την περασμένη εβδομάδα, με την επίσημη ιδιότητά του ως ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, ο Ζαμπόλι βρέθηκε στην Ουγγαρία μαζί με τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, όπου έκλεισε μια συμφωνία για την πώληση πυρηνικής ενέργειας. Λίγους μήνες νωρίτερα, ήταν στο Ουζμπεκιστάν προωθώντας αεροσκάφη της Boeing.

«Έχω ουσιαστικά γίνει ο δεύτερος καλύτερος πωλητής της Boeing στον κόσμο, αμέσως μετά τον πρόεδρο… απλήρωτος, αλλά είναι αλήθεια», είπε.

Η Boeing δεν επιβεβαίωσε αυτόν τον χαρακτηρισμό του ρόλου του. Όμως η φράση του Ζαμπόλι είναι χαρακτηριστική και αποτυπώνει ένα αρχέτυπο μιας εποχής επιθετικής επιδίωξης κερδών.

Η εξέλιξή του από κοσμικός της Νέας Υόρκης και πρώην ατζέντης μοντέλων σε διεθνή απεσταλμένο του Τραμπ προσφέρει μια ματιά στο πώς ο Αμερικανός πρόεδρος ασκεί μια συναλλακτική μορφή εξουσίας. Πιστοί συνεργάτες λειτουργούν ως ενδιάμεσοι σε ένα σύστημα όπου η πρόσβαση, οι σχέσεις και οι συμφωνίες συχνά συγχέονται.

«America First»

Ο Ζαμπόλι οικοδομεί ένα «επιχειρηματικό μοντέλο» γύρω από τη διευκόλυνση συμφωνιών για την Αμερική του Τραμπ.

Όπως ο ίδιος αφηγείται, το ταξίδι στο Ουζμπεκιστάν συνοψίζει τη μέθοδό του. Αξιωματούχοι πρότειναν αρχικά μια παραγγελία 4 δισ. δολαρίων για Boeing. Εκείνος αντέδρασε: «Τους είπα: “Είστε τρελοί; Δεν παίρνω τον προϊστάμενό μου για 6 δισ… θέλω 50 δισ.”».

Μέσα σε λίγες ώρες, σύμφωνα με τον ίδιο, η συμφωνία έκλεισε στα 20 δισ. «20 δισ. σε 20 λεπτά», επανέλαβε. «Έχω δουλέψει και σε πολλά μικρότερα… που ντρέπομαι να αναφέρω γιατί είναι κάτω από ένα δισ.», πρόσθεσε.

Η πραγματικότητα όμως διαφέρει: ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι η Uzbekistan Airways συμφώνησε να αγοράσει 22 αεροσκάφη για πάνω από 8 δισ. δολάρια, με δυνατότητα επέκτασης της συμφωνίας. Αργότερα, ανέφερε επενδύσεις «άνω των 100 δισ.» στην αμερικανική βιομηχανία.

Ο Ζαμπόλι προώθησε επίσης μια συμφωνία για τη δημιουργία «Donald J Trump Park» στο Βουκουρέστι, με αφορμή τα 250 χρόνια από την αμερικανική ανεξαρτησία.

Όπως και ο πρόεδρος, δεν δίνει ιδιαίτερη σημασία στις λεπτομέρειες. «Φέρνω τους ανθρώπους μαζί… μετά έρχονται οι λεπτομέρειες -εκεί αναλαμβάνουν οι γραμματείς», λέει.

Αγοράστε Boeing

Η λογική της «διπλωματίας» του είναι απλή: «Όταν με βλέπουν, θέλουν πρόσβαση στον πρόεδρο. Τους λέω: “Αγοράστε Boeing”. Αν θέλετε να τον κάνετε χαρούμενο, αγοράστε Boeing. Είναι το πιο απλό πράγμα στον κόσμο»

Πριν από όλα αυτά, ο Ζαμπόλι ήταν κλασική φιγούρα της νυχτερινής ζωής της Νέας Υόρκης στα τέλη της δεκαετίας του ’90 -ένας εντυπωσιακός επιχειρηματίας της μόδας. Εκείνη την περίοδο, όπως λέει, γνώρισε το μοντέλο Mελάνια Κνάους με τον Τραμπ το 1998.

Η σχέση του με το ζεύγος επανήλθε στην επικαιρότητα μετά από πρόσφατη συνέντευξη Τύπου της Mελάνια Τραμπ, όπου αρνήθηκε οποιαδήποτε σύνδεση με τον Τζέφρι Έπσταϊν. Ο Ζαμπόλι απέρριψε επίσης κάθε σύνδεση.

Σε μια κυβέρνηση που δίνει προτεραιότητα στην πίστη και στα αποτελέσματα έναντι της διαδικασίας, ο Ζαμπόλι ενσαρκώνει μια «παράλληλη διπλωματία»: άτυπη, βασισμένη στην προσωπικότητα και επικεντρωμένη στις συμφωνίες.

Το αποτέλεσμα είναι η θόλωση των ορίων μεταξύ κρατικής πολιτικής και επιχειρηματικότητας, δημόσιου ρόλου και ιδιωτικών δικτύων.

Για τον Ζαμπόλι, δεν υπάρχει αντίφαση. Το μήνυμα παραμένει το ίδιο: μεγάλα ποσά, γρήγορες συμφωνίες και ένας σαφής τρόπος για να πετύχεις αυτό που θέλεις.

«Αγοράστε αμερικανικά», λέει.

Και αν αυτό δεν πιάσει: «20 δισ. σε 20 λεπτά».

Πηγή: skai.gr

