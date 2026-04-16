Ο Ρούμεν Ράντεφ, ένας φιλορώσος πρώην πιλότος μαχητικών αεροσκαφών που παραιτήθηκε τον Ιανουάριο από τη θέση του προέδρου, προηγείται στις δημοσκοπήσεις ενόψει των βουλευτικών εκλογών που θα διεξαχθούν στη Βουλγαρία στις 19 Απριλίου.

Οι ψηφοφόροι στη Βουλγαρία καλούνται αυτή την Κυριακή στις κάλπες για όγδοη φορά μέσα σε πέντε χρόνια για τις βουλευτικές εκλογές, εν μέσω πολιτικής κρίσης με αδύναμους κυβερνητικούς συνασπισμούς να μην καταφέρνουν να επιβιώσουν και την πίστη των πολιτών στις δημοκρατικές εκλογές να φθίνει.

Όμως αυτή η εκλογική αναμέτρηση μοιάζει διαφορετική, όπως δήλωσαν διάφοροι ψηφοφόροι στο Reuters. Ο Ράντεφ, που εξελέγη πρόεδρος της Βουλγαρίας το 2016, μια κυρίως τιμητική θέση, και παραιτήθηκε προκειμένου να διεκδικήσει την πρωθυπουργία, έχει βγει σχεδόν αλώβητος από την πολιτική κρίση και έχει δεσμευθεί να βάλει τέλος στη διαφθορά στη χώρα και να προσφέρει σταθερότητα.

Ειδικοί αναφέρουν ότι υπάρχει διαφθορά στη Βουλγαρία σε διάφορους τομείς, από τις δημόσιες συμβάσεις ως τις τοπικές εκλογές. Η χώρα βρέθηκε στην 84η θέση του καταλόγου της Transparency International για τη διαφθορά το 2025, στο ίδιο επίπεδο με την Ουγγαρία, τη χώρα με τη χαμηλότερη βαθμολογία στην ΕΕ.

Χθες Τετάρτη ο Ράντεφ δεσμεύθηκε να βάλει τέλος «στους ντόπιους φεουδάρχες και του ισχυρούς άνδρες που πνίγουν ολόκληρες περιοχές της Βουλγαρίας».

Νέος Ορμπάν;

Τυχόν νίκη του Ράντεφ θα αλλάξει το σύνολο της εξωτερικής πολιτικής της Βουλγαρίας, η οποία μέχρι τώρα καθοριζόταν από φιλοευρωπαϊκά κόμματα. Η χώρα εντάχθηκε στην ευρωζώνη τον Ιανουάριο και τον Μάρτιο υπέγραψε συμφωνία ασφαλείας με την Ουκρανία, δύο κινήσεις στις οποίες είναι αντίθετος ο Ράντεφ.

Ο κυβερνητικός συνασπισμός «εισήγαγε το ευρώ στη Βουλγαρία χωρίς να σας ρωτήσουν. Και τώρα, όταν πληρώνετε τους λογαριασμούς σας, να θυμάστε πάντα ποιοι πολιτικοί σας υποσχέθηκαν ότι θα ήσασταν στο "κλαμπ των πλουσίων"», δήλωσε χθες, απηχώντας την απογοήτευση των πολιτών για την αύξηση των λογαριασμών.

Εξάλλου, μετά την ήττα του φιλορώσου Βίκτορ Ορμπάν στις βουλευτικές εκλογές στην Ουγγαρία, ο Ράντεφ είναι ο μόνος ηγέτης της ΕΕ που είναι πρόθυμος να βελτιώσει τις σχέσεις του με τη Μόσχα, παρά το γεγονός ότι εξακολουθεί να μαίνεται ο πόλεμος με την Ουκρανία.

«Είμαστε η μοναδική χώρα μέλος της ΕΕ που είμαστε και σλάβοι και χριστιανοί ορθόδοξοι», τόνισε σε συνέντευξή του στον δημοσιογράφο Μάρτιν Καρμπόφσκι. «Μπορούμε να αποτελέσουμε έναν πολύ σημαντικό σύνδεσμο σε αυτόν τον μηχανισμό (…) για να αποκαταστήσουμε τις σχέσεις με τη Ρωσία», πρόσθεσε.

Συμβιβασμός;

Τον Δεκέμβριο η κυβέρνηση της Βουλγαρίας παραιτήθηκε έπειτα από μαζικές κινητοποιήσεις κατά της διαφθοράς και λόγω του προϋπολογισμού που περιελάμβανε πρόταση για υψηλότερους φόρους. Έκτοτε έχουν πληθύνει οι φωνές που ζητούν να γίνουν μεταρρυθμίσεις στη χώρα.

Το κόμμα του Ράντεφ, η Προοδευτική Βουλγαρία (PB), συγκεντρώνει περίπου το 30% της πρόθεσης ψήφου, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, περίπου 10 ποσοστιαίες μονάδες μπροστά από το μεγαλύτερο κόμμα της χώρας, το GERB, αν και απέχει πολύ από την απόλυτη πλειοψηφία.

Κατά συνέπεια ο Ράντεφ φαίνεται ότι θα χρειαστεί να αναζητήσει συμμάχους που ενδέχεται να περιορίσουν τη φιλορωσική του τάση. Ένας υποψήφιος είναι το φιλοευρωπαϊκό κόμμα Συνεχίζουμε την Αλλαγή- Δημοκρατική Βουλγαρία (PP-DB), που συγκεντρώνει περίπου το 12% της πρόθεσης ψήφου και συμφωνεί ότι χρειάζονται μεταρρυθμίσεις.

Ο Ράντεφ έχει αποκλείσει να συνεργαστεί με το GERB του πρώην πρωθυπουργού Μπόικο Μπορίσοφ και με το Κίνημα για τα Δικαιώματα και τις Ελευθερίες, στον επικεφαλής του οποίου Ντέλιαν Πεέβσκι έχουν επιβάλει κυρώσεις για διαφθορά οι ΗΠΑ και η Βρετανία.

«Όλες οι ενδείξεις δείχνουν προς (...) τη δημιουργία συνασπισμού», δήλωσε ο Τίχομιρ Μπεζλόφ, ερευνητής στο Κέντρο Μελέτης της Δημοκρατίας στη Σόφια, προσθέτοντας ότι δεν είναι σαφές για πόσο καιρό θα μπορούσε να επιβιώσει οποιοσδήποτε συνασπισμός.

Πολλά θα εξαρτηθούν από την συμμετοχή των ψηφοφόρων, η οποία αναμένεται να ξεπεράσει το 50%. Σε μια προσπάθεια αποκατάστασης της εμπιστοσύνης, η υπηρεσιακή κυβέρνηση έχει πατάξει την εξαγορά ψήφων και ζήτησε βοήθεια από την ΕΕ για να αντιμετωπίσει την παραπληροφόρηση στο διαδίκτυο, περιλαμβανομένων αυτής που προέρχεται από ρωσικές πηγές, όπως ανέφερε.

Ο Ράντεφ εκτίμησε ότι πρόκειται για τέχνασμα με στόχο τη νοθεία των εκλογών. «Κανείς από το εξωτερικό δεν μπορεί να έρθει και να μας πει ποιον και τι να ψηφίσουμε. Αυτό αποφασίζεται εδώ, από εμάς τους Βούλγαρους», τόνισε.

Η Ρωσία αρνείται ότι παρεμβαίνει σε ξένες εκλογές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

