Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Τρίτη ότι απένειμε χάρη στον δημιουργό του παράνομου ιστότοπου «Silk Road», πλατφόρμα στο λεγόμενο dark web μέσω της οποίας έγιναν πωλήσεις ναρκωτικών αξίας εκατομμυρίων δολαρίων σε όλο τον κόσμο.

Ο Ρος Ούλμπριχτ (Ross William Ulbricht) είχε καταδικαστεί το 2015 να εκτίσει ποινή ισόβιας κάθειρξης για διακίνηση ναρκωτικών και παράνομες εμπορικές δραστηριότητες.

Ο ιστότοπος που δημιούργησε τον Ιανουάριο του 2011 επέτρεψε την παράνομη πώληση διαφόρων αγαθών, συμπεριλαμβανομένων ναρκωτικών αξίας 200 και πλέον εκατομμυρίων δολαρίων, προτού τον κλείσει η αμερικανική ομοσπονδιακή αστυνομία (το FBI) τον Οκτώβριο του 2013.

Ο σαραντάρης είχε επίσης κατηγορηθεί πως ήταν ο ηθικός αυτουργός πέντε φόνων.

Ο Josh Dratel, δικηγόρος του Ross William Ulbricht μιλά σε δημοσιογράφους έξω από το ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν, Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου 2015, στη Νέα Υόρκη. Ο Ούλμπριχτ καταδικάστηκε για τη δημιουργία και τη λειτουργία μιας ιστοσελίδας του dark web που οι εισαγγελείς είπαν ότι επέτρεπε σε εμπόρους ναρκωτικών σε όλο τον κόσμο να προσεγγίσουν πελάτες που δεν θα έβρισκαν ποτέ στοn δρόμο.

«Μόλις τηλεφώνησα στη μητέρα του Ρος Γουίλιαμ Ούλμπριχτ για να της πω ότι προς τιμή της και προς τιμή του Ελευθεριακού κινήματος, που με υποστήριξε τόσο σθεναρά, έχω την ευχαρίστηση να ανακοινώσω πως υπέγραψε πλήρη χάρη άνευ όρων στον γιο της», ανέφερε ο Ρεπουμπλικάνος μέσω Truth Social.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε υποσχεθεί πως θα φρόντιζε να αφεθεί ελεύθερος σε ομιλία του τον Μάιο στο συνέδριο του Ελευθεριακού Κόμματος, περιθωριακού κινήματος που επιδιώκει την προστασία των ατομικών ελευθεριών και την ελαχιστοποίηση του ρόλου του κράτους.

Η φυλάκιση του κ. Ούλμπριχτ είχε μετατραπεί σε υπόθεση των ελευθεριαζόντων κύκλων που χαρακτήριζαν την καταδίκη του επίθεση στις αρχές της ελεύθερης αγοράς.

Η χάρη αυτή απονεμήθηκε παρότι ο κ. Τραμπ έβαλε το νόμο και την τάξη στην καρδιά της νικηφόρας προεκλογικής εκστρατείας του, κατηγορώντας ασταμάτητα τους Δημοκρατικούς πως επιδείκνυαν υπερβολική επιείκεια έναντι της παραβατικότητας και της εγκληματικότητας, παρότι δεν υπάρχει η παραμικρή απόδειξη γι’ αυτό.

