Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Από 1η Ιανουαρίου έως 8 Ιουνίου 2026 έχουν πραγματοποιηθεί 74 συλλήψεις για φωτιές, εκ των οποίων οι 68 αφορούν αμέλεια και οι 6 πρόθεση.

Συνελήφθη 71χρονος αλλοδαπός ως υπαίτιος πυρκαγιάς στην Περαχώρα Κορινθίας, λόγω έλλειψης μέτρων πυρασφάλειας κατά την κοπή βλάστησης, και του επιβλήθηκε πρόστιμο 5.821,87 ευρώ.

Έχουν επιβληθεί συνολικά 404 διοικητικά πρόστιμα ύψους 391.093,93 ευρώ για παραβάσεις σχετικές με πυρκαγιές.

Οι ανακριτικές υπηρεσίες της Πυροσβεστικής συνεχίζουν τους ελέγχους και την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών και ποινικών κυρώσεων.

Σε 74 ανέρχονται οι συλλήψεις που έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά από την 1η Ιανουαρίου έως και την 8η Ιουνίου 2026, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για πυρκαγιές. Μεταξύ αυτών των συλλήψεων και στο ίδιο πλαίσιο, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, συνελήφθη σήμερα από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), σε συνεργασία με το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κορίνθου, 71χρονος αλλοδαπός, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε την πυρκαγιά στην περιοχή της Περαχώρας Κορινθίας κατά τη διάρκεια εργασιών κοπής βλάστησης, χωρίς να έχουν ληφθεί τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας. Σε βάρος του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.821,87 ευρώ.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, από τις 74 συλλήψεις, οι 68 (91,89%) αφορούν περιπτώσεις αμέλειας και οι 6 (8,11%) περιπτώσεις πρόθεσης. Το ίδιο διάστημα έχουν επιβληθεί 404 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 391.093,93 ευρώ.

Όπως τονίζεται από την Πυροσβεστική, οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος συνεχίζουν τους ελέγχους και προχωρούν άμεσα στην απόδοση των προβλεπόμενων διοικητικών και ποινικών κυρώσεων όπου διαπιστώνονται παραβάσεις της νομοθεσίας.

Συνολικά 33 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο

Σε 33 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι 30 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 3.

Σημειώνεται ότι τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Τέλος, η Πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.

Πηγή: Skai.gr

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