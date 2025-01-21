Η προεδρική χάρη σε περισσότερους από 1.500 υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ οι οποίοι εισέβαλαν στο Καπιτώλιο πριν από τέσσερα χρόνια επικρίθηκε δριμύτατα σήμερα από αστυνομικούς που συμμετείχαν στην αντιπαράθεση με τον όχλο, τις οικογένειές τους και τουλάχιστον έναν Ρεπουμπλικάνο γερουσιαστή.

Ο Τραμπ έδωσε χάρη ή μετέτρεψε τις ποινές όλων εκείνων που κατηγορήθηκαν ή καταδικάστηκαν για την επίθεση της 6ης Ιανουαρίου 2021, στην αποτυχημένη προσπάθειά τους να ανατρέψουν την εκλογική ήττα του. Περίπου 140 αστυνομικοί τραυματίστηκαν στις ταραχές, ενώ βουλευτές και γερουσιαστές έτρεχαν να σωθούν.

Ο Κρεγκ Σίκνινκ, ο αδελφός του οποίου, ο αστυνομικός Μπράιαν Σίκνικ, δέχτηκε επίθεση και πέθανε την επόμενη ημέρα από καρδιακή προσβολή, χαρακτήρισε τον Τραμπ «το απόλυτο κακό».

«Ο άνθρωπος που σκότωσε τον αδελφό μου τώρα είναι πρόεδρος», είπε. «Ο αδελφός μου πέθανε μάταια. Όλα όσα έκανε για να προστατεύσει τη χώρα, να προστατεύσει το Καπιτώλιο… γιατί μπήκε στον κόπο; Αυτό που έκανε ο Τραμπ είναι κατάπτυστο και αποδεικνύει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν πλέον κάτι που να θυμίζει σύστημα δικαιοσύνης», είπε.

Ο Μάικλ Φανόουν, πρώην αστυνομικός στη Μητροπολιτική Αστυνομία της Ουάσινγκτον, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι εκείνη την ημέρα, είπε τη Δευτέρα ότι έχει ταραχθεί επειδή οι έξι άνδρες που του επιτέθηκαν τώρα θα κυκλοφορούν ελεύθεροι. «Η χώρα μου με πρόδωσε», είπε στο CNN.

Η προεδρική χάρη περιλάμβανε ανθρώπους που διέπραξαν μόνο πλημμελήματα, όπως παράνομη είσοδο, μέχρι και εκείνους που επιτέθηκαν σε αστυνομικούς αλλά και τη μικρή ομάδα που σχεδίασε την επίθεση.

Ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Θομ Τίλις επέκρινε την απόφαση του Τραμπ, εξηγώντας ότι η απονομή χάρης σε ταραξίες που επιτέθηκαν σε αστυνομικούς στέλνει το «λάθος μήνυμα». «Είδα σήμερα μια φωτογραφία των ανθρώπων που συνέθλιβαν εκείνον τον αστυνομικό. Κανένας τους δεν θα έπρεπε να πάρει χάρη. Κάνετε λιγότερο ασφαλή αυτόν τον χώρο εάν στέλνετε το μήνυμα ότι οι αστυνομικοί θα μπορούσαν να δεχτούν επίθεση χωρίς συνέπειες», είπε ο Τίλις μιλώντας στο πρακτορείο Reuters.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολιν Λίβιτ υπερασπίστηκε την απόφαση του Τραμπ, ισχυριζόμενη, χωρίς αποδείξεις, ότι πολλές από τις καταδίκες ήταν πολιτικά υποκινούμενες. Υπενθύμισε ότι ήταν μια προεκλογική δέσμευση του προέδρου και «δεν θα έπρεπε να αποτελεί έκπληξη» ότι την υλοποίησε την πρώτη ημέρα της θητείας του.

Να σημειωθεί ότι ο γερουσιαστής Τίλις επέκρινε και τη χάρη που απένειμε προληπτικά ο Τζο Μπάιντεν σε πέντε μέλη της οικογένειάς του τη Δευτέρα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

