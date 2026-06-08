Η μύγα του Νέου Κόσμου (New World screwworm fly), ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο παράσιτο που δεν είχε εμφανιστεί στο Τέξας από το 1966, απειλεί ξανά την αμερικανική κτηνοτροφία, έναν κλάδο αξίας 113 δισ. δολαρίων.

Το αμερικανικό Υπουργείο Γεωργίας ανακοίνωσε τη Δευτέρα δύο νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα: σε ένα μοσχάρι και σε έναν σκύλο, σε περιοχές που απέχουν εκατοντάδες χιλιόμετρα μεταξύ τους. Ο συνολικός αριθμός των περιστατικών στο Τέξας ανέρχεται πλέον σε τέσσερα.

Το Τέξας αποτελεί τη σημαντικότερη πολιτεία για την αμερικανική παραγωγή βοοειδών, με κτηνοτροφικό κεφάλαιο αξίας περίπου 17 δισ. δολαρίων.

Ένα παράσιτο που τρέφεται από ζωντανό ιστό

Σε αντίθεση με τις περισσότερες μύγες, των οποίων οι προνύμφες αναπτύσσονται σε νεκρή οργανική ύλη, οι προνύμφες της μύγας του Νέου Κόσμου τρέφονται από ζωντανό ιστό και σωματικά υγρά.

Τα θηλυκά γεννούν τα αυγά τους σε ανοιχτές πληγές ή βλεννογόνους ιστούς ζώων, μετά από ένα και μοναδικό ζευγάρωμα κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Οι προνύμφες εισχωρούν βαθιά μέσα στην πληγή, προκαλώντας εκτεταμένες βλάβες – από εκεί προέρχεται και η ονομασία "screwworm" («κοχλιοσκώληκας»), καθώς μοιάζουν να «βιδώνονται» μέσα στους ιστούς.

Οποιοδήποτε θερμόαιμο ζώο μπορεί να προσβληθεί, συμπεριλαμβανομένων των άγριων ζώων, των κατοικιδίων και, σε σπάνιες περιπτώσεις, των ανθρώπων.

Τα βοοειδή είναι ιδιαίτερα ευάλωτα, καθώς συνηθισμένες κτηνοτροφικές πρακτικές όπως η αποκεράτωση, η σήμανση ή ακόμη και η μεταφορά τους μπορεί να προκαλέσουν μικροτραυματισμούς. Ακόμη και ένα τσίμπημα από τσιμπούρι μπορεί να αποτελέσει σημείο εισόδου του παρασίτου.

Χωρίς έγκαιρη θεραπεία, η προσβολή μπορεί να αποβεί μοιραία.

Πού εντοπίστηκαν τα κρούσματα

Το πρώτο περιστατικό καταγράφηκε σε μοσχάρι ηλικίας τριών εβδομάδων στην περιοχή Λα Πράιορ του Τέξας, περίπου 160 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Σαν Αντόνιο και μόλις 80 χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Μεξικό.

Λίγες ημέρες αργότερα επιβεβαιώθηκε δεύτερο κρούσμα σε άλλο μοσχάρι στην κομητεία Ζαβάλα, σε απόσταση μικρότερη των 10 χιλιομέτρων από το πρώτο σημείο.

Τη Δευτέρα ανακοινώθηκαν ακόμη δύο μολύνσεις: μία στην κομητεία Λα Σαλ, κοντά στις προηγούμενες εστίες, και μία ακόμη στην κομητεία Άντριους, εκατοντάδες χιλιόμετρα βορειοδυτικότερα.

Η επιστροφή του παρασίτου από τη Λατινική Αμερική

Οι αμερικανικές αρχές παρακολουθούν με ανησυχία την εξάπλωση του παρασίτου εδώ και σχεδόν δύο χρόνια.

Αν και ο κοχλιοσκώληκας είχε ουσιαστικά εξαλειφθεί από τη Βόρεια και Κεντρική Αμερική, μια έξαρση στον Παναμά το 2023 οδήγησε στην επανεμφάνισή του. Στη συνέχεια εξαπλώθηκε στην Κόστα Ρίκα, τη Νικαράγουα και αργότερα στο Μεξικό, όπου εντοπίστηκε στα τέλη του 2024.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι το έντομο αναπαράγεται ταχύτατα και μεταφέρεται σε μεγάλες αποστάσεις μέσω άγριων ζώων, κυρίως ελαφιών.

Παράλληλα, η κλιματική αλλαγή φαίνεται να ευνοεί την εξάπλωσή του. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες επιτρέπουν στο τροπικό αυτό είδος να επιβιώνει σε περιοχές όπου παλαιότερα οι χειμερινοί παγετοί περιόριζαν τους πληθυσμούς του.

Πάνω από 170.000 ζώα έχουν προσβληθεί

Σύμφωνα με τα αμερικανικά Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), μέχρι τις 3 Ιουνίου περισσότερα από 171.700 ζώα και 2.070 άνθρωποι είχαν προσβληθεί από το παράσιτο σε χώρες της Κεντρικής Αμερικής και στο Μεξικό.

Έχουν επίσης καταγραφεί 10 ανθρώπινοι θάνατοι.

Καραντίνα και μέτρα έκτακτης ανάγκης

Οι αρχές του Τέξας επέβαλαν ζώνη καραντίνας ακτίνας περίπου 20 χιλιομέτρων γύρω από τις πληγείσες περιοχές. Η μετακίνηση ζώων επιτρέπεται μόνο μετά από κτηνιατρικό έλεγχο.

Παράλληλα, κτηνοτρόφοι και κρατικές υπηρεσίες λαμβάνουν πρόσθετα μέτρα προστασίας, χορηγώντας προληπτικές θεραπείες στα ζώα και παρακολουθώντας στενά κάθε τραυματισμό που θα μπορούσε να αποτελέσει εστία μόλυνσης.

Το «όπλο» των στείρων μυγών

Η μέθοδος που είχε οδηγήσει στην εξάλειψη του παρασίτου στις ΗΠΑ τον περασμένο αιώνα επανέρχεται στο προσκήνιο.

Το αμερικανικό Υπουργείο Γεωργίας απελευθερώνει εκατομμύρια στείρες αρσενικές μύγες από αέρος στο νότιο Τέξας. Επειδή τα θηλυκά ζευγαρώνουν μόνο μία φορά στη ζωή τους, όταν το ζευγάρωμα γίνει με στείρο αρσενικό δεν παράγονται βιώσιμα αυγά και ο πληθυσμός του παρασίτου μειώνεται σταδιακά μέχρι να εξαφανιστεί.

Σήμερα απελευθερώνονται περίπου 8 εκατομμύρια στείρες μύγες κάθε εβδομάδα, ενώ οι ΗΠΑ επενδύουν δεκάδες εκατομμύρια δολάρια σε νέες εγκαταστάσεις παραγωγής στο Μεξικό και στο Τέξας.

Μάλιστα, μια νέα μονάδα στο νότιο Τέξας, κόστους 750 εκατ. δολαρίων, αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το φθινόπωρο του 2027 και θα μπορεί να παράγει έως και 300 εκατομμύρια στείρες μύγες την εβδομάδα, ενισχύοντας σημαντικά την προσπάθεια εξάλειψης του παρασίτου.

Πηγή: skai.gr

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