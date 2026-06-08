Ο συνιδιοκτήτης της Γουέστ Χαμ Γιουνάιτεντ, Ντέιβιντ Σάλιβαν, παραιτήθηκε το περασμένο Σάββατο από τη θέση του ως συμπρόεδρος του συλλόγου με άμεση ισχύ, μετά από κοινή έρευνα της εκπομπής BBC Panorama και της εφημερίδας The Times στη Βρετανία για τη συμπεριφορά του.

Το ρεπορτάζ του Panorama μεταδόθηκε και δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα, και αποκαλύπτει ότι πολλαπλές γυναίκες κατηγόρησαν τον δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία, ότι καταχράστηκε την εξουσία του και τις παγίδευσε με σκοπό το σεξ, σε ορισμένες περιπτώσεις όταν εκείνες ήταν έφηβες.

Οι καταγγελίες από επτά γυναίκες εκτείνονται σε βάθος δεκαετιών, ξεκινώντας από τη δεκαετία του 1980. Όλες προέρχονται από γυναίκες που ήταν στα τέλη της εφηβείας τους ή στις αρχές των είκοσι και ήταν νεαρά μοντέλα που αναζητούσαν εργασία στις εφημερίδες Daily Sport και Sunday Sport του Σάλιβαν.

Κατηγορούν τον Σάλιβαν για σεξουαλικά εκμεταλλευτική και αρπακτική συμπεριφορά, συμπεριλαμβανομένης της άσκησης πίεσης για σεξ κατά τη διάρκεια επαγγελματικών συναντήσεων, όπου προσφερόταν να ενισχύσει την καριέρα τους αν κοιμούνταν μαζί του ή του έκαναν στοματικό σεξ.

Ο Σάλιβαν, 77 ετών, δήλωσε ότι αρνείται «κατηγορηματικά» τους ισχυρισμούς, οι οποίοι καλύπτουν την περίοδο που απέκτησε περιουσία από την πορνογραφία, τις εφημερίδες και το ποδόσφαιρο.

Οι περισσότερες από τις γυναίκες θέλησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους, σε ορισμένες περιπτώσεις επειδή φοβούνται τον Σάλιβαν και ανησυχούν για πιθανές επιπτώσεις.

Οι δημοσιογράφοι του BBC επιβεβαίωσαν λεπτομέρειες των αφηγήσεών τους χρησιμοποιώντας ημερολογιακές καταχωρίσεις, αστυνομικά και άλλα αρχεία, καθώς και συνεντεύξεις με φίλους και συγγενείς στους οποίους είχαν εμπιστευτεί το μυστικό τους.

Όπως αναφέρουν, η έρευνα εγείρει επίσης ερωτήματα για τις ποδοσφαιρικές αρχές σχετικά με το τι ήταν γνωστό για τη συμπεριφορά του.

«Ειδικές φίλες»

Στις δεκαετίες του 1980 και του '90, ο Σάλιβαν ήταν ένας ισχυρός ρυθμιστής (gatekeeper) για τις γυναίκες που ήλπιζαν σε μια καριέρα στο glamour modelling.

Δύο γυναίκες δήλωσαν ότι ένιωσαν ότι δεν είχαν άλλη επιλογή από το να κοιμηθούν μαζί του για να αποφύγουν να βλάψουν τη μελλοντική τους καριέρα στο μόντελινγκ, και κατηγόρησαν τον Σάλιβαν για κατάχρηση εξουσίας.

«Εκμεταλλευόταν νέους ανθρώπους», δήλωσε μία. Ένα άλλο πρώην μοντέλο είπε ότι όταν προσπάθησε να φύγει από μια συνάντηση με τον Σάλιβαν αφού εκείνος της πρότεινε σεξ, διαπίστωσε ότι η πόρτα ήταν κλειδωμένη και την άφησε να φύγει μόνο αφού άρχισε να υψώνει τη φωνή της.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο Σάλιβαν καυχιόταν για την έντονη σεξουαλική του ζωή. Κάποτε ισχυρίστηκε ότι είχε κοιμηθεί με σχεδόν 1.000 γυναίκες σε έναν χρόνο και έχει επίσης παραδεχθεί ότι πλήρωνε εργάτριες του σεξ.

Κάτω από τη δημόσια εικόνα του, υπήρχαν από καιρό ενδείξεις για μια πιο σκοτεινή, αρπακτική συμπεριφορά. Στη δεκαετία του 1990, στον Σάλιβαν είχε δοθεί το παρατσούκλι «No job/blow job» (Όχι δουλειά/στοματικό σεξ) - μια αναφορά στη φήμη του ότι ζητούσε από μοντέλα να του κάνουν στοματικό σεξ με αντάλλαγμα την παρουσίασή τους στα έντυπά του.

Η εφημερίδα The Guardian τον είχε αναφέρει κάποτε να λέει: «Πάντα έλεγα ποιο είναι το νόημα να έχεις ένα ζαχαροπλαστείο αν δεν μπορείς να φας μερικά γλυκά».

Ορισμένοι από τους συνεργάτες του τον υπερασπίζονται. Ο Νικ Κράκνελ, φίλος και πρώην επιχειρηματικός συνεργάτης, δήλωσε ότι ήταν «ένα πολύ αποδεκτό και γνωστό γεγονός ότι ο Ντέιβιντ κοιμόταν με πολλές γυναίκες και ήταν πολύ ανοιχτός σε αυτό».

Όμως η έρευνα του BBC διαπίστωσε ότι ορισμένοι από όσους εργάζονταν στη βιομηχανία του glamour modelling είχαν ανησυχίες για τον Σάλιβαν.

Ένας ατζέντης μοντέλων δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι προειδοποιούσε τα νεαρά μοντέλα για τον Σάλιβαν, ενώ ένας άλλος είπε ότι η εταιρεία του σταμάτησε να στέλνει μοντέλα στον μεγιστάνα λόγω της φήμης του για συμπεριφορά τύπου «casting couch» (οντισιόν στον καναπέ).

Η Σάσα Γουόλ, είναι το μόνο υποτιθέμενο θύμα της αρπακτικής συμπεριφοράς του Σάλιβαν που θέλησε να κατονομαστεί από το BBC Panorama και τους Times παράλληλα με την αφήγηση της εμπειρίας της.

Ως μια 24χρονη τότε, νεοφώτιστη glamour model, είπε ότι περίμενε μια επαγγελματική συνάντηση όταν ξεκίνησε για τη διεύθυνση στο Έσεξ που της είχε δοθεί το 1998.

Κατά την άφιξή της, ανακάλυψε ότι ήταν η ιδιωτική κατοικία του Σάλιβαν.

Είπε ότι ανησύχησε όταν της είπε να τον ακολουθήσει στον επάνω όροφο και να γδυθεί μέχρι τα εσώρουχά της, αλλά αποφάσισε ότι ήταν πρόθυμη να του δείξει το σώμα της για να βρει δουλειά ως τόπλες μοντέλο.

«Αλλά όταν μου ζήτησε να πάω να καθίσω δίπλα του, σκέφτηκα, τι συμβαίνει; Αυτό δεν είναι μέρος της συνέντευξης για δουλειά. Έτσι περπάτησα, φόρεσα ξανά το σουτιέν μου... και κάθισα όσο πιο μακριά μπορούσα».

Η Γουόλ είπε ότι ο Σάλιβαν έσκυψε και της είπε ότι ένα πολύ γνωστό glamour model ήταν μία από τις «ειδικές φίλες» του και ότι «θα μπορούσε να έχει την ίδια βοήθεια» αν γινόταν και εκείνη «μία από τις ειδικές φίλες του».

Είπε ότι του απάντησε: «Αν νομίζεις ότι πρόκειται να κοιμηθώ μαζί σου για να μπω στην εφημερίδα, είσαι γελασμένος».

«Έδειχνε πολύ σοκαρισμένος καθώς το έλεγα αυτό», συνέχισε. «Και μετά είπε, τι, ούτε καν στοματικό σεξ;»

«Και έμεινα άναυδη». Είπε ότι του απάντησε: «Όχι, σίγουρα όχι».

Είπε ότι στη συνέχεια προσπάθησε να βγει από το δωμάτιο αλλά ανακάλυψε ότι είχε κλειδώσει την πόρτα.

Η Γουόλ θυμήθηκε ότι «φοβήθηκε πραγματικά» και είπε ότι έβρισε και απαίτησε να ανοίξει την πόρτα, ενώ ο Σάλιβαν της έλεγε να ηρεμήσει. Είπε ότι εκείνος φώναξε «το πας με τον δύσκολο τρόπο» και ξεκλείδωσε την πόρτα, προτού εκείνη τρέξει κάτω και βγει από το σπίτι.

Αργότερα εμφανίστηκε στη Sport, αλλά είπε ότι συχνά της έδιναν τις χειρότερες δουλειές, συμπεριλαμβανομένης μιας περιόδου που εργαζόταν στις τηλεφωνικές γραμμές της εφημερίδας.

Το 2023, η Γουόλ αποφάσισε να κάνει καταγγελία στην Αστυνομία του Έσεξ σε περίπτωση, όπως είπε, που αυτό βοηθούσε άλλες γυναίκες. Έξι μήνες αργότερα, η Αστυνομία αποφάσισε να μην προβεί σε περαιτέρω ενέργειες για την υπόθεσή της.

Ο Σάλιβαν είχε συλληφθεί από την ίδια αστυνομική δύναμη το 2008 ως ύποπτος για σεξουαλική επίθεση μετά από καταγγελία μιας 25χρονης γυναίκας. Δεν απαγγέλθηκαν κατηγορίες.

Η Αστυνομία του Έσεξ επανεξέτασε πρόσφατα μια σειρά από υποθέσεις και έκρινε ότι ήταν σωστό σε κάθε μία από αυτές να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία για την άσκηση ποινικής δίωξης.

Η έρευνα της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας

Οι καταγγελίες που αποκαλύφθηκαν σε αυτή την έρευνα αποτελούν δοκιμασία για τη νέα ρυθμιστική αρχή ποδοσφαίρου της Αγγλίας, η οποία συστάθηκε πέρυσι και έχει την εξουσία να ερευνά τους τρέχοντες ιδιοκτήτες εάν υπάρχουν ανησυχίες για την εντιμότητα και την ακεραιότητά τους.

Ο Σάλιβαν είναι ο μεγαλύτερος μεμονωμένος μέτοχος της Γουέστ Χαμ από το 2010 και πριν από αυτό ήταν συνιδιοκτήτης της Μπέρμιγχαμ Σίτι για περισσότερα από 15 χρόνια. Πριν από την παραίτησή του το Σάββατο, είχε υπηρετήσει ως συμπρόεδρος της Γουέστ Χαμ καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας του ως ιδιοκτήτης.

Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (FA) ξεκίνησε έρευνα για την προστασία των ανηλίκων και ευάλωτων ατόμων (safeguarding) σχετικά με τον Σάλιβαν τα τελευταία χρόνια. Ένας εκπρόσωπος της FA δήλωσε ότι διέθετε ένα «ισχυρό πρόγραμμα προστασίας» και λάμβανε όλες τις καταγγελίες και τις ανησυχίες «πολύ σοβαρά», αλλά ότι δεν ήταν σε θέση να σχολιάσει μεμονωμένες υποθέσεις.

Η Γουέστ Χαμ δήλωσε ότι διαθέτει σαφή και ισχυρά μέτρα προστασίας και ο σύλλογος δεν είναι σε θέση να σχολιάσει ή να παράσχει λεπτομέρειες για «οποιοδήποτε μεμονωμένο ζήτημα προστασίας, σύμφωνα με την καθιερωμένη πρακτική στον κλάδο».

Στη δήλωση παραίτησής του, ο Σάλιβαν ανέφερε ότι «μετά από μια ζωή που πέρασα χτίζοντας επιχειρήσεις στη βιομηχανία ενηλίκων, στην οποία έχω συναντήσει χιλιάδες γυναίκες, είναι δυστυχώς αναπόφευκτο να διατυπώνεται ένας μικρός αριθμός ισχυρισμών για ανάρμοστη συμπεριφορά εναντίον μου».

Περιέγραψε αυτούς τους ισχυρισμούς ως «ψευδείς» και δήλωσε ότι «δεν είμαι με τίποτα το πρόσωπο που τα μέσα ενημέρωσης αποφάσισαν να παρουσιάσουν».

Ο Σάλιβαν δήλωσε ότι σκοπεύει να κάνει μήνυση στο BBC.

Πηγή: skai.gr

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