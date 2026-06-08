Με χιούμορ, χαρούμενη διάθεση και επαγγελματισμό παρουσιάστηκε το φετινό πρόγραμμα του Διεθνούς Μουσικού Φεστιβάλ SYRREO στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, παρουσία δημοσιογράφων, καλλιτεχνών και συντελεστών. Το Φεστιβάλ SYRREO είναι το παλαιότερο φεστιβάλ κλασικής μουσικής στη Σύρο και ένα από τα παλαιότερα στην εκτός Αθηνών Ελλάδα, έχοντας συνδέσει επί δύο και πλέον δεκαετίες το νησί με τη λυρική τέχνη, τη μουσική δωματίου, την εκπαιδευτική δράση και τη σταθερή πολιτιστική εξωστρέφεια.

Η οργανωτική του ομάδα, αποτελούμενη από τον επί 22 χρόνια Πρόεδρο του Φεστιβάλ Φώτη Α. Καραγιαννόπουλο, τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή Νικόλα Καβάκο και τις υπεύθυνες παραγωγής Πόπη Μαλαπάνη και Λένα Χατζηγρηγορίου, ανέδειξαν τη φυσιογνωμία, τη διαδρομή και τη δυναμική του και έδωσαν το στίγμα της φετινής διοργάνωσης.

Η εισαγωγική φράση του Φώτη Καραγιαννόπουλου «λένε πως η κλασική μουσική είναι δύσκολη· εγώ θα έλεγα πως πιο δύσκολο είναι να βρεις πάρκινγκ και καλή ξαπλώστρα τον Αύγουστο στις Κυκλάδες» προκάλεσε χαμόγελα και συμπύκνωσε με τον πιο απλό τρόπο το βασικό μήνυμα του Φεστιβάλ: η μεγάλη μουσική δεν είναι μακρινή ή φοβική· όταν παρουσιάζεται με αλήθεια και ποιότητα, βρίσκει μόνη της τον δρόμο προς το κοινό.

Η σοπράνο Άννυ Φατσέα, μία από τις φετινές συμμετοχές του Φεστιβάλ

Τι είναι το SYRREO

Το SYRREO δεν είναι απλώς μια καλοκαιρινή ακολουθία συναυλιών. Είναι ένας θεσμός με διάρκεια, ιστορική συνέχεια και σαφή καλλιτεχνική ταυτότητα. Εδώ και 22 χρόνια επιβεβαιώνει ότι η Σύρος μπορεί να συνδυάζει με τρόπο μοναδικό το αιγαιοπελαγίτικο καλοκαίρι, την αρχιτεκτονική αρχοντιά, την ιστορική μνήμη και μια διεθνή μουσική εμπειρία αντάξια της ευρωπαϊκής της φυσιογνωμίας.

Τι ειπώθηκε στη συνέντευξη Τύπου

Στην παρέμβασή του, ο Πρόεδρος του Φεστιβάλ τόνισε ότι το SYRREO δεν περιορίζεται στη σκηνή, αλλά ανοίγεται στην κοινωνία, επενδύοντας σε δωρεάν δράσεις για τα παιδιά, τη νεολαία και τους κατοίκους του νησιού. Υπογράμμισε επίσης ότι η μουσική παιδεία δεν είναι πολυτέλεια αλλά δικαίωμα, καλλιέργεια και μέλλον, ενώ ευχαρίστησε τον Δήμο, την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, τους χορηγούς, τους καλλιτέχνες και τους συντελεστές της διοργάνωσης.

Από την πλευρά του, ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής Νικόλας Καβάκος ανέδειξε τον πυρήνα της φετινής καλλιτεχνικής φιλοσοφίας: εξωστρέφεια, διάλογο με την τοπική κοινωνία, έξοδος από τα στενά όρια του θεάτρου και έμφαση στη μουσική δωματίου ως ουσία της μουσικής πράξης. Στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι το Φεστιβάλ διευρύνει διαρκώς την παρουσία του στο νησί, αναδεικνύοντας νέους χώρους, νέους ανθρώπους και νέες συνεργασίεςς.

Η Πόπη Μαλαπάνη παρουσίασε αναλυτικά το πρόγραμμα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση τόσο στις μεγάλες καλλιτεχνικές παρουσίες και τις μεγάλες συνέργειες, όπως το πρόγραμμα "Ακούμε τους Νέους", όσο και στις δωρεάν δράσεις που απευθύνονται στη νεολαία και στην τοπική κοινωνία. Επίσης παρουσίασε την καινούργια ιστοσελίδα του φεστιβάλ SYRREO Festival

Ο σκηνοθέτης Ηλίας Μαλανδρής παρουσίασε τη σκηνική σύνθεση «Ολέτειρες στο αρχαίο δράμα», εστιάζοντας στη μορφή της καταπιεσμένης γυναίκας που συνομιλεί με τον όλεθρο και τον φόνο μέσα από τον κόσμο της αρχαίας τραγωδίας.

Ομαδικό στιγμιότυπο από την παρουσίαση. Διακρίνονται, μεταξύ άλλων, η Μυρτώ Παπαθανασίου, η Άννυ Φατσέα, ο Ανδρέας Ζούλας, ο Νικόλας Καβάκος, ο Φώτης Α. Καραγιαννόπουλος, η Μαριάννα Καψιμάλη και η Πόπη Μαλαπάνη

Το πρόγραμμα 2026

Η φετινή διοργάνωση ξεκινά ήδη από την άνοιξη με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα El Sistema και Arco Sonore σε συνεργασία με τοπικά μουσικά σχήματα, δίνοντας στα παιδιά της Σύρου τη δυνατότητα να γνωρίσουν την ορχήστρα, να συμμετάσχουν σε εργαστήρια και να ανέβουν στη σκηνή του ιστορικού Θεάτρου Απόλλων.

Στις κορυφαίες στιγμές του προγράμματος συγκαταλέγεται η επετειακή συναυλία για τα 200 χρόνια από την ονοματοδοσία της Ερμούπολης, με το Gr Echo Brass Ensemble της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και σολίστ τη σοπράνο Μαρία Κοσοβίτσα και τον βαρύτονο Χάρη Ανδριανό, σε έναν χώρο υψηλού συμβολισμού, στον αύλειο χώρο του Ιερού Ναού της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε επίσης στην παράσταση «Ολέτειρες στο αρχαίο δράμα», μια σκηνική σύνθεση για την παθιασμένη γυναικεία μορφή μέσα από κείμενα του Αισχύλου, του Σοφοκλή και του Ευριπίδη, με μετάφραση του Ανδρέα Ζούλα, μουσική του Νίκου Ξανθούλη και την Άννα Κουτσαφτίκη. Στο ίδιο υψηλό καλλιτεχνικό επίπεδο εντάσσονται η βραδιά με άριες και ντουέτα από γνωστές όπερες με τη σοπράνο Άννυ Φατσέα και τον τενόρο Ιωάννη Καλύβα, η συναυλία των διακριθέντων του προγράμματος «Ακούμε τους Νέους», η μουσική δωματίου με τον Νίκο Μάνδυλα και την Πόπη Μαλαπάνη, η βραδιά όπερας με τον Δημήτρη Πλατανιά και τη Σοφία Ταμβακοπούλου, η συναυλία “Lyrical Confessions” με τη Μυρτώ Παπαθανασίου και τους συνεργάτες της, καθώς και η συναυλία «Από τον R. Wagner στον Ρομαντισμό του 20ού αιώνα».

Τέλος, ανακοινώθηκε και η πρώτη παράλληλη δράση του Φεστιβάλ, ένα σεμινάριο τεχνικών και αναπνοών yoga ειδικά σχεδιασμένο για τις ανάγκες των μουσικών. Το σεμινάριο θα διδάξει η Μαριάννα Καψημάλλη σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν.

Δωρεάν δράσεις και κοινωνικό αποτύπωμα

Το SYRREO επιμένει ιδιαίτερα στη σύνδεση του πολιτισμού με την κοινωνία. Οι δωρεάν εκπαιδευτικές δράσεις του Πάσχα, που υλοποιήθηκαν με τη διεθνή οργάνωση El Sistema και το Arco Sonore, επιβεβαίωσαν ότι το Φεστιβάλ αντιμετωπίζει τη μουσική παιδεία ως δημόσιο αγαθό και όχι ως προνόμιο. Το στοιχείο αυτό αποτελεί κεντρικό μέρος της ταυτότητάς του και εξηγεί γιατί το Φεστιβάλ έχει αποκτήσει τόσο ισχυρό δεσμό με το νησί.

Ένα πολιτιστικό αφήγημα με συνέχεια

Το κεντρικό μήνυμα που αναδείχθηκε στη φετινή παρουσίαση ήταν σαφές: η Σύρος μπορεί να προσφέρει κάτι πραγματικά σπάνιο, να ενώνει δηλαδή το πρωινό φως και τη θαλασσινή εμπειρία των Κυκλάδων με μια βραδινή διεθνή μουσική εμπειρία, σε έναν τόπο με γνήσια ευρωπαϊκή μνήμη και ένα θέατρο αντάξιο των μεγάλων ευρωπαϊκών σκηνών. Με αυτή τη φιλοδοξία και με αυτή τη συνέπεια, το ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ SYRREO εισέρχεται στο 22ο έτος του επιβεβαιώνοντας ότι δεν αποτελεί μόνο ένα σημαντικό καλλιτεχνικό γεγονός, αλλά και ένα σταθερό πολιτιστικό κεφάλαιο για τη Σύρο, τις Κυκλάδες και την εκτός Αθηνών Ελλάδα.

Χορηγοί και υποστήριξη

Η φετινή διοργάνωση του ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ SYRREO υλοποιείται με τη συμβολή των θεσμικών και ιδιωτικών υποστηρικτών του. Θερμές ευχαριστίες απευθύνονται προς το Υπουργείο Πολιτισμού, την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου τον Δήμο Ερμούπολης Σύρου και τους χορηγούς του Φεστιβάλ (Ιερά Μητρόπολις Σύρου, Βουλή των Ελλήνων, Τράπεζα της Ελλαδος, ΔΕΗ, Eurobank, Εθνική Τράπεζα, Ίδρυμα Λάτση, Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανασίου & Μαρίνας Μαρτίνου, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, Blue Star Ferries, Περικλής Ζαμπούνης,ΕΡΤ), οι οποίοι στηρίζουν έμπρακτα τη συνέχιση ενός θεσμού με πολιτιστικό, παιδευτικό και κοινωνικό αποτύπωμα, που τιμά τη Σύρο, τις Κυκλάδες και τον ελληνικό πολιτισμό.

Ιδιαίτερα για την παράσταση «Ολέτειρες στο αρχαίο δράμα», σημειώνεται ότι η παραγωγή στηρίχθηκε εξ ολοκλήρου από τη ΔΕΗ, η οποία συνέβαλε αποφασιστικά στην πραγματοποίησή της.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.