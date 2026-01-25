Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

ΗΠΑ: «Χρήσιμες οι συνομιλίες με τον Νετανιάχου για το σχέδιο ανοικοδόμησης της Γάζας»

Ο Στιβ Γουίτκοφ έκανε ανάρτηση στην Πλατφόρμα Χ και αναφέρθηκε στο στενό συντονισμό και στις κοινές προτεραιότητες του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών 

ΗΠΑ Ισραήλ

Οι συνομιλίες Αμερικανών αξιωματούχων με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου σχετικά με τη δεύτερη φάση του 20σέλιδου ειρηνευτικού σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα ήταν εποικοδομητικές, δήλωσε την Κυριακή ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ διατηρούν μια ισχυρή και μακροχρόνια σχέση, βασισμένη στον στενό συντονισμό και στις κοινές προτεραιότητες. Η συζήτηση ήταν εποικοδομητική και θετική, με τις δύο πλευρές να ευθυγραμμίζονται ως προς τα επόμενα βήματα και τη σημασία της συνέχισης της συνεργασίας σε όλα τα ζητήματα που είναι κρίσιμα για την περιοχή», ανέφερε ο Γουίτκοφ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΗΠΑ Γάζα Μπενιαμίν Νετανιάχου
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark