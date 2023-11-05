Στη διάρκεια ενημέρωσης των Διεθνών Μέσων, ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού Στρατού, Ντάνιελ Χαγκαρι, παρουσίασε στοιχεία που, όπως υποστήριξε, δείχνουν τη χρήση ιατρικών εγκαταστάσεων στη Λωρίδα της Γάζας από τη Χαμάς για τρομοκρατικούς σκοπούς.

Ο Χαγκάρι παρουσίασε ένα βίντεο που δείχνει μια υπόγεια είσοδο από το νοσοκομείο Σεϊχ Χαμαντ, το οποίο υποστήριξε ότι συνδέεται με τα δίκτυα σηράγγων της Χαμάς.

Σε άλλο βίντεο δείχνει ένοπλους της Χαμάς να ανοίγουν πυρ κατά των ισραηλινών δυνάμεων από το νοσοκομείο.

Breaking: Footage of Hamas terrorists opening fire at Israeli forces from the Sheikh Hamed hospital in Gaza.



Hamas continues to intentionally harm civilians in Gaza by exploiting hospitals for terror purposes.



📸@IDFpic.twitter.com/aD3ShJDjb3 — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) November 5, 2023

«Αν δεν ήταν αρκετό που αποκαλύψαμε μια σήραγγα κάτω από το νοσοκομείο, ενημερώνουμ επίσης ότι οι τρομοκράτες πυροβόλησαν τους στρατιώτες μας μέσα από το νοσοκομείο», είπε ο Χαγκαρι.



Special Media Briefing with RAdm. Daniel Hagari https://t.co/A97tei7XXg — Israel Defense Forces (@IDF) November 5, 2023

Ο ίδιος ανέφερε ότι οι IDF έχουν πληροφορίες για ένα δίκτυο σήραγγας κάτω από το Ινδονησιακό Νοσοκομείο, καθώς και αεροφωτογραφίες που δείχνουν εκτοξευτές πυραύλων μερικές δεκάδες μέτρα από το συγκρότημα.

«Η Χαμάς έχτισε συστηματικά το Ινδονησιακό Νοσοκομείο για να συγκαλύψει την υπόγεια τρομοκρατική υποδομή της», είπε ο Χαγκάρι.

Ο εκπρόσωπος των IDF, παρουσίασε επίσης ηχογραφήσεις από κλήσεις μεταξύ αξιωματούχων της Χαμάς που περιγράφουν τη χρήση των αποθεμάτων καυσίμων που ανήκουν στο Νοσοκομείο της Ινδονησίας.

In a briefing to international media outlets, IDF Spokesman Rear Adm. Daniel Hagari reveals new intelligence information and evidence showing Hamas's use of medical facilities in the Gaza Strip for terror purposes.



Hagari presents a video showing an underground entrance from… pic.twitter.com/CzRyXnwnel — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) November 5, 2023

Ο Ισραηλινός Στρατός έχει κατηγορήσει τη Χαμάς ότι έχει την κύρια βάση των επιχειρήσεων της κάτω από το Νοσοκομείο Σίφα, το μεγαλύτερο ιατρικό κέντρο στη Γάζα, καθώς και ότι συσσωρεύει καύσιμα για τρομοκρατικούς σκοπούς.

Επίσης, ο Χαγκάρι επανέλαβε τις δράσεις που ανέλαβε ο Ισραηλινός Στρατός για να προειδοποιήσει τους Παλαιστίνιους να απομακρυνθούν από τη βόρεια Γάζα προς τα νότια.

Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία έριξε περισσότερα από ενάμισι εκατομμύριο ιπτάμενα στη βόρεια Γάζα, είπε ο Χαγκάρι, ενώ τόνισε ότι πραγματοποίησε πάνω από 20.000 τηλεφωνήματα σε ανθρώπους σε αυτές τις περιοχές, προκειμένου να εκκενώσει τον άμαχο πληθυσμό.

«Ο πόλεμος μας είναι με τη Χαμάς, όχι με τους αμάχους στη Γάζα. Δεν θα δεχθούμε την κυνική χρήση των νοσοκομείων από τη Χαμάς, για να κρύψει την τρομοκρατική υποδομή της. Η εκμετάλλευση των νοσοκομείων από τη Χαμάς πρέπει να τερματιστεί», προειδοποίησε ο ισραηλινός εκπρόσωπος.



Πηγή: skai.gr

