Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) συνεχίζουν να πλήττουν τη συστοιχία βαλλιστικών πυραύλων και τα αμυντικά συστήματα στο δυτικό και κεντρικό Ιράν, σύμφωνα με ανακοίνωσή τους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, τις τελευταίες 24 ώρες, δεκάδες μαχητικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας επιτέθηκαν σε περισσότερους από 200 στόχους σε δυτικό και κεντρικό Ιράν.

«Μεταξύ των στόχων ήταν τοποθεσίες που χρησιμοποιούν οι δυνάμεις του καθεστώτος για την αποθήκευση και εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Επιπλέον, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις επιτέθηκαν σε αμυντικά συστήματα, εκτοξευτές βαλλιστικών πυραύλων και εγκαταστάσεις παραγωγής όπλων», αναφέρουν οι IDF.

Πηγή: skai.gr

