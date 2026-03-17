Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ένα ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στη φυλακή Εβίν της Τεχεράνης, τον περασμένο Ιούλιο, χαρακτηρίστηκε έγκλημα πολέμου από την επικεφαλής έρευνας των Ηνωμένων Εθνών.

Περισσότεροι από 70 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο πλήγμα, σύμφωνα με τις ιρανικές αρχές.

Οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας (IDF) δήλωσαν ότι στόχευσαν εγκαταστάσεις που, όπως υποστηρίζουν, σχετίζονταν με επιχειρήσεις αντικαστασκοπείας έναντι του Ισραήλ.

Η επικεφαλής έρευνας των Ηνωμένων Εθνών δήλωσε χθες ότι ένα ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα με στόχο ιρανική φυλακή τον περασμένο χρόνο συνιστά έγκλημα πολέμου και προειδοποίησε για κινδύνους περαιτέρω καταστολής έπειτα από τους τρέχοντες αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς.

Περισσότεροι από 70 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν το Ισραήλ έπληξε τη διαβόητη φυλακή Εβίν της Τεχεράνης τον περασμένο Ιούλιο στη διάρκεια αεροπορικού πολέμου με το Ιράν, δήλωσαν οι ιρανικές αρχές.

Οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας (IDF) σε σημερινή τους ανακοίνωση που απέστειλαν στο Reuters αναφέρουν ότι πραγματοποίησαν πλήγμα σε εγκαταστάσεις όπου, όπως υποστηρίζουν, πραγματοποιούνταν επιχειρήσεις αντικαστασκοπείας εναντίον του Ισραήλ.

"Η επίθεση πραγματοποιήθηκε με πλήγμα ακριβείας για να μειωθούν οι απώλειες μεταξύ των κρατούμενων στη φυλακή κατά το μέγιστο εφικτό", αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η Σάρα Χοσεΐν, η πρόεδρος της Ανεξάρτητης Διεθνούς Αποστολής Διερεύνησης Γεγονότων για το Ιράν, στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, καταδίκασε τον αυξανόμενο αριθμό των νεκρών αμάχων στο Ιράν και εξέφρασε ανησυχίες ότι η παρούσα εκστρατεία με αεροπορικούς βομβαρδισμούς μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη καταστολή των αντιφρονούντων από τις ιρανικές αρχές επισημαίνοντας την αύξηση των εκτελέσεων μετά τις αεροπορικές επιθέσεις τον περασμένο χρόνο.

"Το βασικό μάθημα που πήραμε από τις έρευνές μας σε αυτό το πλαίσιο είναι σαφές: η στρατιωτική δράση από άλλη χώρα δεν παρέχει λογοδοσία, ούτε επιφέρει σημαντική αλλαγή. Αντίθετα, κινδυνεύει να εντατικοποιήσει την καταστολή στο εσωτερικό της χώρας...", είπε η ίδια.

Η Μάι Σάτο, μια ειδική στα ανθρώπινα δικαιώματα στο Ιράν διορισμένη στα Ηνωμένα Έθνη, επίσης εξέφρασε ανησυχία για την κατάσταση των κρατουμένων, ειδικά για όσους συνελήφθησαν κατά τις μαζικές διαδηλώσεις του Ιανουαρίου.

Οικογένειες δεν έχουν καταφέρει να επικοινωνήσουν με συγγενείς τους και οι προμήθειες σε τρόφιμα και φάρμακα εξαντλούνται στις φυλακές, προειδοποίησε.

Ο πρεσβευτής του Ιράν στον ΟΗΕ Αλί Μπαχρεϊνί ζήτησε την καταδίκη των αμερικανοϊσραηλινών πληγμάτων, από τα οποία όπως είπε έχουν σκοτωθεί περισσότεροι από 1.300 άνθρωποι στο Ιράν.

Η φυλακή Εβίν, γνωστή για τη φύλαξη πολιτικών κρατουμένων, έχει επίσης υποστεί ζημιές στις τελευταίες αεροπορικές επιδρομές ΗΠΑ-Ισραήλ, γεγονός που προκαλεί ανησυχία στους κρατούμενους, στους οποίους περιλαμβάνεται ένα ζευγάρι Βρετανών.

«Βρήκαμε βάσιμους λόγους να πιστεύουμε ότι, πραγματοποιώντας τις αεροπορικές επιδρομές στη φυλακή Εβίν, το Ισραήλ διέπραξε το έγκλημα πολέμου των σκόπιμων επιθέσεων εναντίον πολιτικού στόχου…», δήλωσε η Χοσεΐν.

Είπε ότι 80 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού και οκτώ γυναικών, σκοτώθηκαν.

Η τελευταία της έκθεση, βασισμένη σε συνεντεύξεις με θύματα και αυτόπτες μάρτυρες, δορυφορικές εικόνες και άλλα έγγραφα, παρουσιάστηκε στο Συμβούλιο χθες Δευτέρα.

Το Ισραήλ αποχώρησε από το συμβούλιο, το οποίο καταγράφει τις καταχρήσεις και διεξάγει έρευνες, και άφησε την έδρα του κενή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

