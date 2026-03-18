Σε απεργιακό κλοιό και πάλι η Γερμανία

Συνολικά 445 πτήσεις με σχεδόν 57.000 επιβάτες επηρεάστηκαν σήμερα από την προειδοποιητική απεργία στο αεροδρόμιο «Βίλι Μπραντ» του Βερολίνου. Περίπου 400 με 500 σε σύνολο 2.000 εργαζομένων έχουν κληθεί σε απεργία: διοικητικό προσωπικό, υπάλληλοι της πυροσβεστικής και των υπηρεσιών καθαρισμού.



Το συνδικάτο απορρίπτει τις προτάσεις της εργοδοσίας για μισθολογικά ζητήματα. Η πλευρά της εργοδοσίας προτείνει ένα μοντέλο κλιμακωτών αλλά ελάχιστων αυξήσεων στους μισθούς: 1% από τον Ιούλιο, 1,5% από τον Ιούλιο του 2027 και 1% επιπλέον από τον Μάιο του 2028. Σύμφωνα με το συνδικάτο, αυτές οι αυξήσεις είναι ασήμαντες και οδηγούν σε πραγματικές απώλειες εισοδήματος για τους εργαζομένους. Ο επόμενος γύρος διαπραγματεύσεων αναμένεται στις 25 Μαρτίου, με το ver.di να αναμένει μια καλύτερη προσφορά από την πλευρά της εργοδοσίας.



To συνδικάτο ζητά αυξήσεις της τάξης του 6%, δηλαδή 250 ευρώ επιπλέον στον μισθό. Ο Χόλγκερ Ρέσλερ, βασικός διαπραγματευτής του ver.di, αναφέρει το παράδειγμα υπαλλήλων σε υπηρεσίες εδάφους. Αυτή τη στιγμή κερδίζουν περίπου 3.500 ευρώ μεικτά τον μήνα. Εάν το συνδικάτο πετύχει τον στόχο του, ο μισθός θα αυξηθεί στα 3.750 του χρόνου, ενώ η εργοδοσία προβλέπει 3.535 ευρώ -σε μια περίοδο όπου οι τιμές στη Γερμανία σε βασικά είδη και ενοίκια αυξάνονται διαρκώς.

Η σκυτάλη των απεργιών στις συγκοινωνίες

Το ver.di δεν σταματά όμως μόνο στο αεροδρόμιο του Βερολίνου. Από αύριο και μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένονται νέες προειδοποιητικές απεργίες στις τοπικές αστικές συγκοινωνίες σε διάφορα γερμανικά κρατίδια. Θα επηρεαστούν λεωφορεία, τραμ, μετρό, ενώ οι προαστιακοί (S-Bahn) καθώς και τα τοπικά τρένα θα λειτουργούν κανονικά.



Την Πέμπτη και εν μέρει την Παρασκευή τα μέσα αστικής συγκοινωνίας στη Βόρεια Ρηνανία-Bεστφαλία, το Αμβούργο και τη Βαυαρία δεν θα λειτουργήσουν. Στη Βρέμη, το Βρανδεμβούργο και το Ζάαρλαντ δεν είναι ακόμη σαφές εάν τα κρατίδια θα συμμετάσχουν στη νέα εργατική διαμάχη.



Σε άλλα κρατίδια όπως το Σλέσβιχ-Xολστάιν και η Βάδη-Bυρτεμβέργη έχουν ήδη επιτευχθεί μισθολογικές συμφωνίες. Ήδη πάντως σήμερα, Τετάρτη, υπήρχαν προβλήματα στις αστικές συγκοινωνίες στο Μόναχο και στην Κολωνία.



Η Κριστίν Μπέλε, αντιπρόεδρος του ver.di κάνει λόγο για «δύσκολους καιρούς» και για ανάγκη λύσεων για τους εργαζομένους. Στόχος του συνδικάτου είναι η μείωση του φόρτου εργασίας των εργαζομένων στα γερμανικά ΜΜΜ, η εγγύηση μιας καλύτερης ποιότητας ζωής και το αίτημα για καλύτερες εν τέλει δημόσιες συγκοινωνίες στη Γερμανία.



Πηγές: SZ, ZDF, dlf, Taggespiegel

Πηγή: Deutsche Welle

