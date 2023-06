Ιαπωνία: Δύο νεκροί από τα πυρά νεοσύλλεκτου εναντίον άλλων στρατιωτικών

Δυο μέλη του στρατού της Ιαπωνίας έχασαν τη ζωή τους κι άλλο ένα τραυματίστηκε σήμερα από πυρά συναδέλφου τους με αυτόματο σε πεδίο βολής στον νομό Γκιφού (κεντρικά), κατά νεότερο απολογισμό που ανακοινώθηκε από τις ένοπλες δυνάμεις.

«Επιβεβαιώθηκε ο θάνατος άλλου ενός ανθρώπου», ανέφερε ο στρατός ξηράς σε λακωνικό ανακοινωθέν του, ενώ νωρίτερα έκανε λόγο για έναν νεκρό και δύο τραυματίες.

The death toll in a shooting at a military shooting range in the #Japanese city of Gifu has risen to two, the military said Wednesday, after a recruit opened fire at the facility.



"The death of another person has been confirmed of the three who were shot at," the Ground…