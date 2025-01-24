Η χειρότερη κακοκαιρία πλήττει Βρετανία και Ιρλανδία

Ανταπόκριση από το Λονδίνο



Γράφοντας από μια γωνιά στο κέντρο του Λονδίνου συμβαίνει κάτι αρκετά σπάνιο για την χώρα. Ο ουρανός είναι καθαρός και γαλάζιος, με τις ακτίνες ηλίου να έχουν κάνει την εμφάνισή τους. Οι χιλιάδες φωτογραφίες και βίντεο όμως στα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, που έρχονται από τα βόρεια τμήματα της χώρας και τη γειτονική Ιρλανδία σε επαναφέρουν στην πραγματικότητα και στις προειδοποιήσεις που εδώ και ημέρες είχε κάνει η Μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας (Met Office) για την καταιγίδα Éowyn.

Ήδη η ταχύτητα του ανέμου κατέγραψε ιστορικό ρεκόρ από τις 05:00, τοπική ώρα. Συγκεκριμένα, στο Mace Head που βρίσκεται στο δυτικό τμήμα της χώρας της Ιρλανδίας καταγράφηκε ριπή ανέμου στα 183 χιλιόμετρα την ώρα, σπάζοντας το προηγούμενο ρεκόρ του 1961 με τον τυφώνα Debbie.Από νωρίς το πρωί, έχουν σημάνει δύο σπάνιοι για την χώρα «κόκκινοι» συναγερμοί, δηλαδή αποτελούν σοβαρό κίνδυνο για την ανθρώπινη ζωή ενώ πολλά τμήματα βρίσκονται σε «πορτοκαλί» και «κίτρινο» συναγερμό. Τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρονται στην Éowyn ως την χειρότερη κακοκαιρία όλων των εποχών, με σχεδόν 5.000.000 κόσμο να έχει λάβει μηνύματα προειδοποιήσεων στο κινητό.Οι περιοχές που πλήττονται κυρίως, από νωρίς το πρωί με «κόκκινο» συναγερμό - ο οποίος θα παραμείνει τουλάχιστον μέχρι και το απόγευμα - είναι η Β. Ιρλανδία και η Σκωτία, με τα έντονα φαινόμενα όμως να γίνονται αισθητά και να επηρεάζουν και το υπόλοιπο Ηνωμένο Βασίλειο.Στην Ιρλανδία πάνω από 715.000 κτίρια και εγκαταστάσεις είναι δίχως ρεύμα ενώ ίδια εικόνα με 93,000 σπίτια και επιχειρήσεις να μένουν χωρίς ηλεκτρικό καταγράφεται και στη Β. Ιρλανδία. Εκατομμύρια άνθρωποι έχουν ενημερωθεί να μην βγουν από τα σπίτια τους ενώ τα σχολεία σε Β. Ιρλανδία, Γλασκόβη και Εδιμβούργο είναι όλα κλειστά. Για την ασφάλεια των μαθητών όμως παραμένουν κλειστά και αρκετά ακόμα σε Ουαλία και Αγγλία.Χαρακτηριστικό της ισχύος της κακοκαιρίας είναι ότι το 20% του συνόλου των πτήσεων στις δύο χώρες, Ιρλανδίας και Ηνωμένου Βασιλείου έχουν ήδη ακυρωθεί. Αυτό σημαίνει ότι σχεδόν 1.100 πτήσεις δεν θα πραγματοποιηθούν επηρεάζοντας πάνω από 50.000 ταξιδιώτες. Τα αεροδρόμια που κυρίως πλήττονται είναι εκείνα του Εδιμβούργου, της Γλασκόβης, του Δουβλίνου αλλά ακόμα και του Χίθροου.Οι σιδηρόδρομοι δε λειτουργούν σε Σκωτία ενώ έχει δοθεί οδηγία να διακοπούν οι μετακινήσεις προς το βόρειο τμήμα της χώρας καθώς υπάρχουν αρκετές πτώσεις δέντρων, λόγω του ισχυρού ανέμου, σε κεντρικές και περιφερειακές οδικές αρτηρίες. Πολυάριθμα αυτοκίνητα έχουν ανατραπεί ενώ ήδη σπίτια έχουν υποστεί ζημιές.Ακόμα και κάποιες από τις μεγαλύτερες αλυσίδες σουπερμάρκετ αποφάσισαν να μείνουν κλειστές στις περιοχές που επηρεάζονται περισσότερο ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες περιμένουν να κοπάσει η κατάσταση ώστε να μετρήσουν τις υλικές ζημιές.Παρόλα αυτά, ήδη το μικρό νησί του Ηνωμένου Βασίλειου, Isle of Man, μέσω δελτίου τύπου του τμήματος υποδομών έχει κηρύξει το νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ζητώντας επιπλέον πόρους από τη βρετανική κυβέρνηση για την αποκατάσταση των ζημιών. Πάντως, μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα από την καταιγίδα Éowyn.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.