Την Άγκυρα επισκέπτεται ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική Κάγια Κάλας, η οποία είχε συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν.

Στις από κοινού δηλώσεις με τον Τούρκο ΥΠΕΞ μετά τη συνάντηση και αφού επισήμανε ότι η Τουρκία είναι σημαντικός εταίρος της ΕΕ, υποψήφια προς ένταξη χώρα, σύμμαχος του ΝΑΤΟ που διαδραματίζει σημαίνοντα ρόλο στην ασφάλεια της Ευρώπης, η Ευρωπαία αξιωματούχος τόνισε ότι υπάρχουν και διαφορές, αναφέροντας ως χαρακτηριστικά παραδείγματα το ζήτημα της Κύπρου και τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, τις οποίες δεν εφαρμόζει η Τουρκία. Υπογράμμισε επίσης ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου είναι πολύ σημαντικά στην πορεία προς την Ευρώπη.

Κατά τα άλλα, η Κάγια Κάλας ανέφερε ότι συζήτησε με τον Τούρκο υπουργό τόσο τη διμερή συνεργασία μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας, όσο και τα πεδία συνεργασίας που υπάρχουν σε θέματα εξωτερικής πολιτικής. «Πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό θέμα ο περισσότερος διάλογος σε υψηλό επίπεδο και η συνεργασία. Συζητήσαμε λεπτομερώς το θέμα της συνεργασίας μας, τόσο τη διμερή μας συνεργασία μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας, όσο και τις συνεργασίες που μπορούμε να έχουμε σε θέματα εξωτερικής πολιτικής», ανέφερε η κ. Κάλας

Για Συρία και μεταναστευτικό

Όσον αφορά το θέμα της Συρίας, η Ευρωπαία αξιωματούχος τόνισε ότι δημιουργήθηκαν πολλές ελπίδες μετά την πτώση του καθεστώτος Άσαντ, αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν και πολλές δυσκολίες και προκλήσεις. «Η Συρία έχει ανάγκη από μία νέα κυβέρνηση που θα αντιπροσωπεύει την ποικιλομορφία του λαού της. Αυτός είναι και ο στόχος της ΕΕ. Εμείς θέλουμε να στηρίξουμε και την οικονομική ανασυγκρότηση της Συρίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σκοπεύει να χαλαρώσει τις κυρώσεις προς τη Συρία ανάλογα με τη συμπεριφορά της νέας κυβέρνησης», σημείωσε.

Η ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ συνεχάρη την Τουρκία επειδή φιλοξένησε πολύ μεγάλο αριθμό Σύρων προσφύγων. «Θα είναι προς όφελος όλων ένα ελπιδοφόρο μέλλον για τη Συρία» είπε, προσθέτοντας ότι «όταν η Συρία γίνει μία ασφαλής και σταθερή χώρα και όταν θα υπάρξουν ευκαιρίες εργασίας θα είναι δυνατή η επιστροφή των Σύρων προσφύγων».

Αναφορικά με τη θέση της Τουρκίας για εξάλειψη της παρουσίας της κουρδικής πολιτοφυλακής YPG και των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF), η Κάγια Κάλας είπε ότι η ΕΕ γνωρίζει «τις νόμιμες ανησυχίες ασφαλείας της Τουρκίας σε σχέση με τη Συρία. Πρόκειται για σημαντικούς κινδύνους τόσο για την Τουρκία όσο και για την Ευρώπη. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί το Ισλαμικό Κράτος και ότι οι κινήσεις στη βόρεια Συρία πρέπει να γίνουν με προσοχή».

«Η εκεχειρία είναι προσωρινή, χρειαζόμαστε μόνιμη ειρήνη»

Όσον αφορά τη Γάζα, η ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ είπε ότι «αναμένουμε να λήξει αυτός ο κύκλος βίας με την εκεχειρία. Ζητούμε και από τις δύο πλευρές να εφαρμόσουν τη συμφωνία αυτή», δήλωσε υπενθυμίζοντας παράλληλα ότι «η εκεχειρία είναι προσωρινή», ενώ «χρειαζόμαστε μόνιμη ειρήνη».

«Οι Ισραηλινοί και οι Παλαιστίνιοι δικαιούνται μακροπρόθεσμη ειρήνη. Η ΕΕ στηρίζει τους Παλαιστίνιους. Αυξάνουμε τη βοήθεια που τους στέλνουμε. Θα επιστρέψει και η αποστολή μας στη Ράφα. Θα στηρίξουμε και τις μακροπρόθεσμες αναπτυξιακές προσπάθειες. Πιστεύουμε ότι η λύση των δύο κρατών είναι η μοναδική λύση», συμπλήρωσε η Κάγια Κάλας.

«Ο Πούτιν δεν θέλει ειρήνη»

Αναφερόμενη, τέλος, στον πόλεμο στην Ουκρανία, επισήμανε ότι «η κατοχή της Ρωσίας στην Ουκρανία εισέρχεται σύντομα στον τέταρτό της χρόνο» και «δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι ο Πούτιν θέλει ειρήνη».

Η ΕΕ παρέχει στήριξη με 134 δισ. ευρώ στην Ουκρανία, εκπαιδεύει 75.000 Ουκρανούς στρατιώτες και εφαρμόζει βαριές κυρώσεις στη Ρωσία, υπογράμμισε η Ευρωπαία αξιωματούχος τονίζοντας πως «όλοι θέλουμε ειρήνη, αλλά θέλουμε η ειρήνη να είναι μόνιμη και να έχει διάρκεια. Πιστεύουμε επίσης ότι δεν υπάρχουν άλλοι που να θέλουν τόσο πολύ την ειρήνη όσο οι Ουκρανοί».

Ευθύνες στην ΕΕ επιρρίπτει ο Φιντάν για τα εμπόδια στην ενταξιακή πορεία

Από την πλευρά του, ο Χακάν Φιντάν υποστήριξε στην εισαγωγική του ομιλία ότι «στο παρελθόν, ορισμένοι Ευρωπαίοι ηγέτες είχαν μετατρέψει το θέμα της ένταξης της Τουρκίας σε εργαλείο για τη δική τους εσωτερική πολιτική. Δυστυχώς, το αποτέλεσμα αυτού ήταν να αναγκαστεί τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και η Τουρκία να πληρώσουν το τίμημα με μια σειρά γεωστρατηγικών απωλειών».

«Εμείς τώρα περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να παρουσιάσει ένα νέο όραμα που θα ενισχύσει την ενταξιακή προοπτική της Τουρκίας» σημείωσε, υπενθυμίζοντας τη δήλωση του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν όταν επανεξελέγη τον Μάιο του 2023, ότι η ένταξη στην ΕΕ αποτελεί στρατηγικό στόχο για την Τουρκία.

«Θα ήταν προς το συμφέρον και των δύο πλευρών η Ευρωπαϊκή Ένωση να αλλάξει την προσέγγισή της προς την Τουρκία σε μια ρεαλιστική και αξιοκρατική βάση χωρίς προκαταλήψεις», συμπλήρωσε και χαρακτήρισε «θετική εξέλιξη ορισμένες από τις αποφάσεις που ελήφθησαν στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της ΕΕ τον Δεκέμβριο».

Ζήτησε την επανέναρξη του οικονομικού διαλόγου υψηλού επιπέδου ΕΕ-Τουρκίας και την προετοιμασία του δρόμου για τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στην Τουρκία, κάτι το οποίο βρίσκεται στο τραπέζι των συζητήσεων εδώ και αρκετό καιρό.

Ανέφερε επίσης ότι έθεσε στην Ευρωπαία συνομιλήτριά του την προσδοκία της Άγκυρας για την άμεση άρση όλων των περιοριστικών μέτρων.

Ο Χακάν Φιντάν έθεσε για μία ακόμη φορά το θέμα της επικαιροποίησης χωρίς χρονοτριβές της Τελωνειακής Ένωσης, όπως και το θέμα της απελευθέρωσης των θεωρήσεων για τα ταξίδια των Τούρκων πολιτών στις χώρες της ΕΕ. «Είναι σημαντικό να αρχίσουμε να εργαζόμαστε πάνω σε αυτά τα δύο ζητήματα και να έχουμε γρήγορα αποτελέσματα», είπε με έμφαση.

Φιντάν: Δίκαιος καταμερισμός των βαρών στο μεταναστευτικό

Για το μεταναστευτικό, ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας υποστήριξε ότι η συνεργασία της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση «πρέπει να επικαιροποιηθεί σύμφωνα με τις νέες πραγματικότητες επί του πεδίου, στη βάση του δίκαιου καταμερισμού των βαρών και των ευθυνών».

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ αναφέρθηκε επίσης στον πόλεμο στην Ουκρανία, λέγοντας πως «η διπλωματία είναι η μόνη επιλογή για μόνιμη και δίκαιη λύση» και η Τουρκία είναι έτοιμη να υποστηρίξει πρωτοβουλίες για την αναζωογόνηση της διαπραγματευτικής διαδικασίας ώστε να τερματιστεί ο πόλεμος το συντομότερο δυνατό.

Όσον αφορά την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και εν γένει το Παλαιστινιακό, ο Χακάν Φιντάν κατηγόρησε για μία ακόμη φορά τη συνέχιση των επιθέσεων, ζητώντας την πλήρη εφαρμογή της εκεχειρίας. «Η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και η ανοικοδόμηση της Γάζας θα πρέπει να είναι η προτεραιότητα της διεθνούς κοινότητας» δήλωσε, επισημαίνοντας ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να συνεργαστεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση για το θέμα αυτό.

»Και αυτό είναι μια πραγματικότητα της ζωής και θα συνεχίσουμε την πορεία».

