Λευκορωσία: «Περίπατος» για τον Λουκασένκο οι προεδρικές της Κυριακή

Ο Λευκορώσος πρόεδρος Αλεξάντερ Λουκασένκο έδωσε σήμερα χάρη σε 15 κρατούμενους σε μια, όπως χαρακτηρίστηκε από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Λευκορωσίας, ανθρωπιστική κίνησή του, δύο ημέρες πριν από τις προεδρικές εκλογές στη χώρα, με τις οποίες αναμένεται να παραταθεί η 31χρονη παραμονή του στην εξουσία.

Ο Λουκασένκο, στενός σύμμαχος του προέδρου της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν, προβλέπεται να εξασφαλίσει μια νέα πενταετή θητεία στις εκλογές της Κυριακής. Η εξόριστη αντιπολίτευση δηλώνει ότι οι εκλογές αποτελούν απάτη καθώς όλοι οι σημαντικοί επικριτές του βρίσκονται στη φυλακή ή έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τη χώρα.

Τα κρατικά μέσα μετέδωσαν ότι ο Λουκασένκο έδωσε χάρη σε 8 ανθρώπους που είχαν καταδικαστεί για εξτρεμιστική δραστηριότητα και σε 7 καταδικασθέντες για εγκλήματα σχετικά με τα ναρκωτικά. Τα μέσα δεν κατονόμασαν τα πρόσωπα στα οποία απονεμήθηκε χάρη. Νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, ο Λουκασένκο είχε επίσης υπογράψει διάταγμα με το οποίο αύξησε τις συντάξεις κατά μέσον όρο 10%.

Σύμφωνα με πολιτικούς αναλυτές, ο Λουκασένκο ελπίζει να επωφεληθεί από τις εκλογές και από διαδοχικές απελευθερώσεις κρατουμένων για να αποκαταστήσει τις σχέσεις με τη Δύση, η οποία έχει επιβάλει δέσμες κυρώσεων στη Λευκορωσία λόγω της στάσης της όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και της υποστήριξής της στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Οι προσπάθειές του τώρα επείγουν περισσότερο, σημειώνουν οι αναλυτές, καθώς επεξεργάζεται την πιθανότητα να υπάρξουν ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία φέτος και προσπαθεί να εξασφαλίσει οφέλη για τον ίδιο και για τη Λευκορωσία αν τερματιστεί ο πόλεμος.

Εναντίον του είχαν γίνει μαζικές κινητοποιήσεις μετά τις προηγούμενες εκλογές το 2020, ενώ οι δυτικές κυβερνήσεις είχαν υποστηρίξει τις κατηγορίες της αντιπολίτευσης, σύμφωνα με την οποία ο Λευκορώσος ηγέτης παραποίησε τα αποτελέσματα των εκλογών και έκλεψε τη νίκη από την υποψήφιά της, την Σβετλάνα Τιχανόφσκαγια. Τότε είχε χρησιμοποιήσει τον μηχανισμό ασφαλείας του για να συντρίψει τις διαδηλώσεις, συλλαμβάνοντας δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους.

Έκτοτε, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ΗΠΑ αρνούνται να τον αναγνωρίσουν ως νόμιμο ηγέτη της χώρας. Ο ίδιος αρνείται ότι έγινε νοθεία στις εκλογές και δηλώνει ότι ο λαός επέλεξε να τον κρατήσει στην εξουσία.

Η οργάνωση προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Viasna, η οποία έχει χαρακτηριστεί εξτρεμιστική και έχει απαγορευτεί από το Μινσκ, δηλώνει ότι στη Λευκορωσία υπάρχουν περίπου 1.250 πολιτικοί κρατούμενοι, ακόμη και μετά την απελευθέρωση πάνω από 250 πέρυσι. Πολλοί από αυτούς που αφέθηκαν ελεύθεροι ήταν άρρωστοι, ηλικιωμένοι ή βρισκόντουσαν κοντά στο τέλος της έκτισης της ποινής τους.

Ο Λουκασένκο αρνείται ότι υπάρχουν πολιτικοί κρατούμενοι στη χώρα του.

«Συνηθισμένο παιχνίδι»

Η Τιχανόφσκαγια, η επικεφαλής της εξόριστης αντιπολίτευσης, δήλωσε σε συνέντευξή της στο Reuters αυτήν την εβδομάδα ότι ο Λουκασένκο παίζει το «συνηθισμένο παιχνίδι» του να απελευθερώνει με το σταγονόμετρο κρατούμενους με την ελπίδα να λάβει ανταμοιβές από τη Δύση.

«Αυτό που στον δημοκρατικό κόσμο ονομάζετε εκλογές δεν έχει τίποτα κοινό με αυτό το γεγονός στη Λευκορωσία. Διότι είναι ως επί το πλείστον σαν ένα τελετουργικό για δικτάτορες, όταν διορίζουν εκ νέου τους εαυτούς τους», σημείωσε.

Ο Λουκασένκο αναμετράται με άλλους τέσσερις υποψήφιους στις εκλογές της Κυριακής, αλλά κανένας από αυτούς δεν θέτει σημαντική πρόκληση. Ο ίδιος δήλωσε πολύ απασχολημένος με την προεκλογική του εκστρατεία και δεν συμμετείχε σε τηλεμαχία μεταξύ των υποψηφίων αυτήν την εβδομάδα.

--Προσφυγή των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα στο ΔΠΔ κατά του Λουκασένκο--

Οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (RSF) ανακοίνωσαν εξάλλου σήμερα ότι προσέφυγαν στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο κατά του Λουκασένκο για φερόμενα ως εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας με στόχο δημοσιογράφους.

«Για πέντε χρόνια, το λευκορωσικό καθεστώς διώκει σχολαστικά όλες τις ανεξάρτητες φωνές, ξεκινώντας από τους δημοσιογράφους», σημειώνει η οργάνωση προάσπισης της ελευθερίας του Τύπου στην ανακοίνωση που εξέδωσε δύο ημέρες πριν από τις προεδρικές εκλογές στη Λευκορωσία.

«Η RSF προσέφυγε για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας με στόχο τους δημοσιογράφους. Καλούμε τον εισαγγελέα Καρίμ Χαν να ερευνήσει και να ασκήσει δίωξη στους υπευθύνους», προσθέτει.

Η RSF δηλώνει ότι έχει τεκμηριώσει τις αυθαίρετες συλλήψεις σχεδόν 400 δημοσιογράφων από τον Αύγουστο του 2020, εκ των οποίων 43 δημοσιογράφοι εξακολουθούν να βρίσκονται στη φυλακή στη Λευκορωσία.

Η οργάνωση σημειώνει ότι αναφέρει στην προσφυγή της στο ΔΠΔ, που έχει την έδρα του στη Χάγη, τον «συστηματικό και κρατικό χαρακτήρα της επίθεσης κατά των Λευκορώσων δημοσιογράφων», που εκτείνεται από τη λογοκρισία ως την αναγκαστική φυγή τους στην Πολωνία και τη Λιθουανία.

Σύμφωνα με την RSF, οι πράξεις αυτές συνιστούν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Τον Σεπτέμβριο η Λιθουανία ζήτησε από τον Χαν να ερευνήσει καταγγελίες για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στο πλαίσιο της καταστολής των αντιπολιτευόμενων στον Λουκασένκο.

Το γραφείο του εισαγγελέα του ΔΠΔ διενεργεί τώρα προκαταρκτική εξέταση.

