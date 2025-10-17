Η Χαμάς θα παραδώσει απόψε τη σορό ενός ακόμη ομήρου

Η παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς θα παραδώσει τη σορό ενός ακόμη ομήρου στον Ερυθρό Σταυρό, ανέφερε ένα στέλεχός της στο πρακτορείο Reuters.

Μια πηγή των ισραηλινών υπηρεσιών ασφαλείας επιβεβαίωσε ότι ο Ερυθρός Σταυρός θα παραλάβει τον νεκρό στις 00.30 (ώρα Ισραήλ και Ελλάδας) και στη συνέχεια θα τον μεταφέρει στο Ισράηλ.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι έχει παραλάβει εννέα από τις 28 σορούς που κρατούνται στη Γάζα, ενώ η Χαμάς, επικαλούμενη τεχνικά προβλήματα, δήλωσε ότι χρειάζεται βαριά μηχανήματα και εξοπλισμό εκσκαφών για να επιταχύνει τον εντοπισμό των σορών που βρίσκονται θαμμένες κάτω από τα ερείπια.

Το Ισραήλ, υποστηρίζοντας ότι η Χαμάς γνωρίζει την τοποθεσία των σορών των ομήρων, έχει προειδοποιήσει ότι ο χρόνος της εξαντλείται.

Η Χαμάς, από την πλευρά της, τόνισε ότι παραμένει προσηλωμένη στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και στη δέσμευσή της να παραδώσει όλες τις υπόλοιπες σορούς.

Σε ανακοίνωσή της την Παρασκευή, η ένοπλη πτέρυγα της οργάνωσης ανέφερε ότι εντοπίστηκε μία νέα σορός, η οποία θα παραδοθεί στις 23:00 τοπική ώρα. Ισραηλινή πηγή ασφαλείας δήλωσε ότι η παράδοση στην Ερυθρά Ημισέληνο έχει προγραμματιστεί για τις 00:30 ώρα Ισραήλ (21:30 GMT).

Το ζήτημα ρίχνει σκιά στη συμφωνία εκεχειρίας, το πρώτο στάδιο του σχεδίου των 20 σημείων του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου.

Σε συνέντευξη Τύπου στην Άγκυρα, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν χαρακτήρισε ανησυχητικές τις δηλώσεις του Ισραήλ.

«Θα χρησιμοποιήσει το Ισραήλ την αδυναμία της Χαμάς να εντοπίσει τις σορούς που βρίσκονται κάτω από τα ερείπια ως πρόσχημα για να σπάσει την εκεχειρία; Υπάρχει ανησυχία στη διεθνή κοινότητα για αυτό», είπε.

Νωρίτερα την Παρασκευή, η Χαμάς κάλεσε τους διαμεσολαβητές να πιέσουν για τα επόμενα βήματα της εκεχειρίας, όπως το άνοιγμα των συνόρων, την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας, την έναρξη της ανοικοδόμησης, τη συγκρότηση διοίκησης και την ολοκλήρωση της αποχώρησης του Ισραήλ.

Πηγή: skai.gr

