Η Χαμάς σκοπεύει να διατηρήσει τον έλεγχο της ασφάλειας στη Γάζα κατά τη διάρκεια μιας μεταβατικής περιόδου, δήλωσε ανώτατο στέλεχος της οργάνωσης στο Reuters, προσθέτοντας ότι δεν μπορεί να δεσμευτεί για τον αφοπλισμό, θέσεις που υπογραμμίζουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Μοχάμεντ Ναζάλ, μέλος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, ανέφερε επίσης ότι η οργάνωση είναι έτοιμη για εκεχειρία έως και πέντε ετών προκειμένου να ανοικοδομηθεί η κατεστραμμένη Γάζα, με τις μελλοντικές εγγυήσεις να εξαρτώνται από το αν οι Παλαιστίνιοι θα αποκτήσουν «προοπτική και ελπίδα» για την ίδρυση κράτους.

Μιλώντας στο Reuters από την Ντόχα, όπου διαμένουν μόνιμα τα πολιτικά στελέχη της Χαμάς, ο Ναζάλ υπερασπίστηκε την καταστολή που εφαρμόζει η οργάνωση στη Γάζα, όπου τη Δευτέρα προχώρησε σε δημόσιες εκτελέσεις. «Σε καιρό πολέμου υπάρχουν πάντοτε έκτακτα μέτρα, και όσοι εκτελέστηκαν ήταν εγκληματίες ένοχοι φόνων», υποστήριξε.

Πιέσεις για αφοπλισμό

Αν και η Χαμάς έχει εκφράσει παρόμοιες θέσεις και στο παρελθόν, το χρονικό πλαίσιο των δηλώσεων του Ναζάλ καταδεικνύει τα σοβαρά εμπόδια στην προσπάθεια παγίωσης μιας οριστικής ειρήνης στη Γάζα, λίγες ημέρες μετά τη συμφωνία για την πρώτη φάση της εκεχειρίας.

Οι δηλώσεις του αναδεικνύουν τα μεγάλα χάσματα μεταξύ των θέσεων της Χαμάς και του σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα, ενόψει των επικείμενων διαπραγματεύσεων που αναμένεται να εξετάσουν τον αφοπλισμό της Χαμάς και το πλαίσιο διακυβέρνησης της περιοχής.

Σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Ναζάλ, το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού ανέφερε ότι το Ισραήλ παραμένει προσηλωμένο στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και εκπληρώνει πλήρως τις υποχρεώσεις του.

«Η Χαμάς οφείλει να απελευθερώσει όλους τους ομήρους στο πρώτο στάδιο. Δεν το έχει πράξει. Η Χαμάς γνωρίζει πού βρίσκονται οι σοροί των ομήρων μας. Σύμφωνα με τη συμφωνία, πρέπει να αφοπλιστεί χωρίς εξαιρέσεις. Δεν το έχει πράξει. Η Χαμάς πρέπει να τηρήσει το σχέδιο των 20 σημείων και ο χρόνος της τελειώνει», ανέφερε η ανακοίνωση.

Το σχέδιο Τραμπ της 29ης Σεπτεμβρίου προβλέπει ότι η Χαμάς θα πρέπει άμεσα να επιστρέψει όλους τους ομήρους, προτού δεσμευτεί σε αφοπλισμό και σε παράδοση της διακυβέρνησης της Γάζας σε μια τεχνοκρατική επιτροπή, υπό την εποπτεία διεθνούς μεταβατικού φορέα.

Ερωτηθείς αν η Χαμάς προτίθεται να παραδώσει τα όπλα της, ο Μοχάμεντ Ναζάλ απάντησε την Τετάρτη ότι «δεν μπορώ να απαντήσω με ένα ναι ή ένα όχι. Ειλικρινά, εξαρτάται από τη φύση του σχεδίου. Όταν μιλάτε για αφοπλισμό, τι ακριβώς εννοείτε; Και σε ποιον θα παραδοθούν τα όπλα;»

Πρόσθεσε ότι τα ζητήματα που θα συζητηθούν στη δεύτερη φάση των διαπραγματεύσεων, συμπεριλαμβανομένου του ζητήματος των όπλων, δεν αφορούν μόνο τη Χαμάς, αλλά και άλλες παλαιστινιακές ένοπλες οργανώσεις, και θα χρειαστεί συνολική παλαιστινιακή θέση.

Σε ερώτηση του Reuters σχετικά με τα σχόλια του Ναζάλ, ο Λευκός Οίκος παρέπεμψε στις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ την Πέμπτη.

«Έχουμε τη δέσμευσή τους και θεωρώ ότι θα την τηρήσουν», είπε ο Τραμπ, σημειώνοντας ότι η Χαμάς παρέδωσε περισσότερες σορούς ομήρων, χωρίς ωστόσο να επεκταθεί στο θέμα του αφοπλισμού ή της παρουσίας της οργάνωσης στο έδαφος κατά την ενδιάμεση περίοδο.

Ο Ναζάλ πρόσθεσε επίσης ότι η Χαμάς δεν έχει κανένα συμφέρον να κρατήσει τις σορούς των νεκρών ομήρων από τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023. Μέχρι στιγμής, η οργάνωση έχει παραδώσει 9 από τις 28 σορούς, ενώ, όπως είπε, αντιμετωπίζει τεχνικές δυσκολίες στην ανάκτηση των υπολοίπων και ότι διεθνείς παράγοντες όπως η Τουρκία ή οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην αναζήτησή τους.

Ανώτερος Τούρκος αξιωματούχος δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η Τουρκία θα συμμετάσχει σε κοινή αποστολή με το Ισραήλ, τις ΗΠΑ, το Κατάρ και την Αίγυπτο για τον εντοπισμό των σορών.

Ο Ναζάλ ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις της δεύτερης φάσης θα ξεκινήσουν σύντομα.

Στόχος οι εκλογές μετά τη μεταβατική περίοδο

Την Τρίτη, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είχε διαμηνύσει στη Χαμάς πως πρέπει να αφοπλιστεί, διαφορετικά θα εξαναγκαστεί να το πράξει. Παράλληλα, άφησε να εννοηθεί ότι η Χαμάς είχε λάβει προσωρινή έγκριση να αναλάβει την εσωτερική ασφάλεια στη Γάζα και είχε εγκρίνει τη στοχοποίηση μελών συμμοριών από την οργάνωση.

Σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Τραμπ, ο Μοχάμεντ Ναζάλ ανέφερε ότι υπάρχει μια κατανόηση σχετικά με την παρουσία της Χαμάς στο πεδίο, χωρίς να διευκρινίσει μεταξύ ποιων, σημειώνοντας ότι αυτό είναι αναγκαίο για την προστασία των φορτηγών με ανθρωπιστική βοήθεια από ληστές και ένοπλες συμμορίες.

«Βρισκόμαστε σε μεταβατική φάση. Πολιτικά, θα υπάρχει μια τεχνοκρατική διοίκηση, όπως ανέφερα. Στο έδαφος, η Χαμάς θα παραμείνει παρούσα», δήλωσε, προσθέτοντας ότι μετά τη μεταβατική περίοδο θα πρέπει να διεξαχθούν εκλογές.

Ο Ναζάλ είπε ακόμη ότι οι διαμεσολαβητές δεν έχουν συζητήσει με τη Χαμάς το θέμα της διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης για τη Γάζα, η οποία είχε προταθεί στο σχέδιο εκεχειρίας του Τραμπ.

Το καταστατικό ίδρυσης της Χαμάς προβλέπει την καταστροφή του Ισραήλ, αν και κατά καιρούς η ηγεσία της έχει προτείνει μακροχρόνια εκεχειρία με αντάλλαγμα τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους στα εδάφη που κατέλαβε το Ισραήλ το 1967, θέση που το Ισραήλ θεωρεί προσχηματική.

Ο Ναζάλ είπε ότι η Χαμάς έχει προτείνει μακροχρόνια εκεχειρία σε συναντήσεις με Αμερικανούς αξιωματούχους και επιδιώκει τουλάχιστον τριετή έως πενταετή ανακωχή για να ξαναχτιστεί η Λωρίδα της Γάζας.

«Ο στόχος δεν είναι η προετοιμασία για έναν νέο πόλεμο», υπογράμμισε.

Πέρα από αυτή την περίοδο, τόνισε, οι εγγυήσεις για το μέλλον θα πρέπει να προβλέπουν ότι τα κράτη θα προσφέρουν προοπτικές και ελπίδα στον παλαιστινιακό λαό.

«Οι Παλαιστίνιοι θέλουν ένα ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος», κατέληξε.



