Ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σκοπεύουν να ζητήσουν από την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, να καθυστερήσει την έναρξη λειτουργίας του νέου και αμφιλεγόμενου συστήματος εμπορίας εκπομπών ρύπων (ETS2), που έχει στόχο τη μείωση των εκπομπών από τα κτίρια και τις οδικές μεταφορές.

Η Κύπρος και μια ομάδα κυρίως κεντροευρωπαϊκών και ανατολικοευρωπαϊκών χωρών της ΕΕ σκοπεύουν να ζητήσουν τριετή αναβολή για την έναρξη του ETS2, μεταθέτοντάς την στο 2030, σύμφωνα με προσχέδιο επιστολής που είδε το Bloomberg News. Οι ηγέτες των χωρών της ΕΕ αναμένεται να συναντηθούν στις Βρυξέλλες την επόμενη εβδομάδα για να συζητήσουν τους κλιματικούς στόχους της Ένωσης.

«Αισθανόμαστε την ανάγκη να εκφράσουμε τη βαθιά μας ανησυχία σχετικά με τον τρέχοντα σχεδιασμό και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του προγράμματος», αναφέρει το προσχέδιο, που ενδέχεται να τροποποιηθεί. «Η έναρξη του ETS2 το 2027 κινδυνεύει να προκαλέσει ανεπιθύμητες κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές αναταράξεις, ιδιαίτερα στα κράτη-μέλη που είναι πιο εκτεθειμένα στην ενεργειακή φτώχεια και διαθέτουν περιορισμένες εναλλακτικές επιλογές στις δημόσιες μεταφορές».

Η επιστολή αυτή αποτελεί τη νεότερη προσπάθεια να καθυστερήσει ή να μειωθεί το κόστος του νέου συστήματος εμπορίας ρύπων, τη στιγμή που οικονομικά και πολιτικά εμπόδια απειλούν να εκτροχιάσουν την πρόοδο προς την επίτευξη των στόχων μείωσης εκπομπών για το 2040 και το 2050. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι στιγμής δεν έχει υποβάλει την επικαιροποιημένη κλιματική της δέσμευση στα Ηνωμένα Έθνη, ενώ απομένουν μόλις λίγες εβδομάδες πριν από τη διάσκεψη COP30 στη Βραζιλία.

Τον Ιούνιο, 19 κράτη-μέλη είχαν ζητήσει από την ΕΕ να θεσπίσει ισχυρότερους μηχανισμούς ελέγχου τιμών στο νέο σύστημα «ανώτατου ορίου και εμπορίας» (cap-and-trade), εκφράζοντας φόβους ότι θα αυξήσει το κόστος θέρμανσης και μεταφορών για τους καταναλωτές.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της BloombergNEF, η τιμή για την εκπομπή ενός τόνου διοξειδίου του άνθρακα στο νέο σύστημα μπορεί να φτάσει τα 149 ευρώ το 2029 — δηλαδή πάνω από 80% υψηλότερη από την τρέχουσα τιμή των εκπομπών που ισχύει για βιομηχανίες και μονάδες ηλεκτροπαραγωγής.

Την επόμενη εβδομάδα, οι ηγέτες της ΕΕ θα συζητήσουν την πρόταση της Κομισιόν για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 90% έως το 2040, σε σχέση με τα επίπεδα του 1990, καθώς και τις προϋποθέσεις για την επίτευξη αυτού του στόχου. Τα κράτη-μέλη αναμένεται να θέσουν το θέμα του ETS2 στη συζήτηση, μαζί με την απαγόρευση των κινητήρων εσωτερικής καύσης και την ανάγκη για ισχυρότερη προστασία της βιομηχανίας.

Το προσχέδιο της επιστολής δεν αναφέρεται στο Ταμείο Κοινωνικού Κλίματος, το οποίο προγραμματίζεται να χρηματοδοτηθεί από τα έσοδα του ETS2 και να ξεκινήσει τη λειτουργία του το επόμενο έτος.

Η ΕΕ ήδη εφαρμόζει κόστος εκπομπών CO₂ για τους βιομηχανικούς παραγωγούς, τις αεροπορικές εταιρείες και τη ναυτιλία.

Πηγή: skai.gr

