Ρεπουμπλικανικό Κόμμα: Αναστέλλει τη λειτουργία της Νεολαίας της Νέας Υόρκης

Οι αξιωματούχοι του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος της Νέας Υόρκης ψήφισαν την Παρασκευή υπέρ της αναστολής του παραρτήματος των Νέων Ρεπουμπλικανών, μετά τη δημοσιοποίηση ρατσιστικών και αντισημιτικών μηνυμάτων που αντάλλαξαν μέλη της ομάδας, προσφέροντας μια απροκάλυπτη ματιά στο πώς επικοινωνούν ιδιωτικά ορισμένα από τα ανερχόμενα στελέχη του Grand Old Party.

«Σήμερα, η Εκτελεστική Επιτροπή της Ρεπουμπλικανικής Πολιτειακής Επιτροπής της Νέας Υόρκης ψήφισε ομόφωνα υπέρ της αναστολής της έγκρισης λειτουργίας των Νέων Ρεπουμπλικανών της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, μετά από αναφορές για ομαδική συνομιλία που περιείχε ρατσιστική και αντισημιτική γλώσσα εκ μέρους της ηγεσίας», δήλωσε ο πρόεδρος του κόμματος, Έντ Κοξ, προσθέτοντας ότι «η αηδιαστική αυτή γλώσσα δεν έχει καμία θέση στο κόμμα μας ή στους θυγατρικούς του οργανισμούς».

Σε επίσημη ειδοποίηση προς την Εθνική Ομοσπονδία Νέων Ρεπουμπλικανών, μια πολιτική οργάνωση για Αμερικανούς ηλικίας 18 έως 40 ετών, ο Κοξ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η αναστολή να αρθεί σε απροσδιόριστο χρόνο.

«Προχωρώντας, οι Νέοι Ρεπουμπλικανοί της Πολιτείας της Νέας Υόρκης θα παραμείνουν σε αναστολή, και η Πολιτειακή Επιτροπή ελπίζει ότι θα μπορέσουν να ανασυσταθούν αργότερα», αναφέρει η ειδοποίηση.

Η επιτροπή που ψήφισε ομόφωνα υπέρ της αναστολής αποτελείται από 62 προέδρους κομητειών και εκλεγμένα μέλη της επιτροπής.

Η ψηφοφορία ήρθε ως απάντηση σε ρεπορτάζ του Politico, το οποίο αποκάλυψε διαρρεύσαντα μηνύματα στην εφαρμογή Telegram μεταξύ ηγετικών στελεχών των Νέων Ρεπουμπλικανών σε όλη τη χώρα. Τα μηνύματα φέρονται να περιείχαν ρατσιστικούς και ομοφοβικούς χαρακτηρισμούς, καθώς και επαίνους προς τον Αδόλφο Χίτλερ.

Πολλά από τα μηνύματα που ανέφερε το Politico αποδίδονταν σε ηγετικά στελέχη των Νέων Ρεπουμπλικανών της Νέας Υόρκης.

Οι συνομιλίες σοκάρουν

Σε μία από τις συνομιλίες, ένα ηγετικό μέλος της οργάνωσης φέρεται να προσπαθούσε να πείσει άλλα μέλη να τον ψηφίσουν για εθνικό αξίωμα, γράφοντας:

«Όποιος ψηφίσει όχι, πάει στον θάλαμο αερίων.»

Ένα άλλο μέλος απάντησε:

«Μπορούμε να φτιάξουμε τα ντους; Οι θάλαμοι αερίων δεν ταιριάζουν με την αισθητική του Χίτλερ.»

Ένα τρίτο πρόσθεσε:

«Είμαι έτοιμος να δω ανθρώπους να καίγονται τώρα.»

Η διάλυση του παραρτήματος των Νέων Ρεπουμπλικανών της Νέας Υόρκης αποτελεί το πιο πρόσφατο πειθαρχικό μέτρο που ελήφθη μετά τις αποκαλύψεις του Politico.

Μετά τη δημοσίευση του ρεπορτάζ την Τρίτη, ορισμένοι από τους εμπλεκόμενους έχασαν τις κυβερνητικές τους θέσεις.

Επιπλέον, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα του Κάνσας καταδίκασε σχόλια που έγιναν στις συνομιλίες από μέλη των Νέων Ρεπουμπλικανών του Κάνσας και ανακοίνωσε ότι η οργάνωση τέθηκε σε ανενεργή κατάσταση.

Το εθνικό συμβούλιο των Νέων Ρεπουμπλικανών δήλωσε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι είναι «σοκαρισμένο από τη χυδαία και αδικαιολόγητη γλώσσα» που αποκαλύφθηκε στα διαρρεύσαντα μηνύματα, προσθέτοντας ότι τέτοια συμπεριφορά δεν αρμόζει σε κανέναν Ρεπουμπλικανό, καλώντας όσους εμπλέκονται να παραιτηθούν από τις θέσεις τους στα τοπικά παραρτήματα.

Ορισμένοι εκλεγμένοι Ρεπουμπλικανοί αξιωματούχοι καταδίκασαν επίσης τα μηνύματα, μεταξύ των οποίων ο βουλευτής Μάικλ Λόουλερ, ο οποίος δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ήταν αηδιασμένος από τον αντισημιτισμό και τον ρατσισμό που αποκαλύφθηκαν στα μηνύματα.

Η βουλευτής Ελίζ Στεφάνικ είπε ότι οι εκλεγμένοι Ρεπουμπλικανοί καταδίκασαν δικαίως τις φρικτές δηλώσεις και έδειξαν υπευθυνότητα, αλλά επέκρινε τους Δημοκρατικούς ότι δραματοποιούν υπερβολικά ένα «άρθρο-επίθεση».

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στην εκπομπή “The Charlie Kirk Show” την Τετάρτη, ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς φάνηκε να υποβαθμίζει το περιστατικό, χαρακτηρίζοντας τα μηνύματα «αιχμηρά, προσβλητικά αστεία» που έκαναν «παιδιά».

Αντιδρώντας στα μηνύματα των Νέων Ρεπουμπλικανών, τόσο η Στεφάνικ όσο και ο Βανς αναφέρθηκαν σε μηνύματα του 2022 που είχαν στείλει Δημοκρατικοί υποψήφιοι στη Βιρτζίνια, στα οποία περιέγραφαν υποθετικά τη δολοφονία ενός πρώην προέδρου της Βουλής της Πολιτείας.

Ο Βανς είπε ότι εκείνα τα μηνύματα ήταν πολύ χειρότερα από αυτά των Νέων Ρεπουμπλικανών και ότι αρνείται να συμμετάσχει στον ηθικό πανικό όταν ισχυροί άνθρωποι προωθούν πολιτική βία.

