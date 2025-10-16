Το Ισραήλ - στο πλαίσιο συμφωνίας εκεχειρίας επέστρεψε σήμερα τις σορούς 30 Παλαιστινίων στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, αφού χθες η Χαμάς παρέδωσε δύο ακόμα σορούς ομήρων στο Ισραήλ και δηλώνοντας ότι πλέον έχει ανακτήσει και παραδώσει όλα τα λείψανα ομήρων, στα οποία είχε πρόσβαση.

Η συμφωνία προβλέπει ότι για κάθε νεκρό όμηρο που παραλαμβάνει, το Ισραήλ θα παραδίδει τις σορούς 15 Παλαιστινίω.

'Όπως δήλωσαν σήμερα το υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς στη Γάζα και το νοσοκομείο Νάσερ στη Χαν Γιούνις, έχουν επιστραφεί συνολικά μέχρι σήμερα οι σοροί 120 παλαιστινίων καρτούμων.

Καθώς όμως οι σοροί ακόμα 19 ομήρων της Χαμάς αγνοούνται στη Λωρίδα της Γάζας, ίσως αυτή να είναι η τελευταία ανταλλαγή για το επόμενο, μεγάλο διάστημα

