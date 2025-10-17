Δέκα άμαχοι σκοτώθηκαν και άλλοι 12 τραυματίστηκαν απόψε, από τους πακιστανικούς βομβαρδισμούς στην επαρχία Πακτίκα, στο δυτικό Αφγανιστάν, που συνορεύει με το Πακιστάν, ανέφερε ένα στέλεχος τοπικού νοσοκομείου.

«Από το αεροπορικό πλήγμα στην περιφέρεια Αργούν, 10 πολίτες σκοτώθηκαν και άλλοι 12 τραυματίστηκαν» είπε η πηγή αυτή μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Μεταξύ των νεκρών είναι και δύο παιδιά.

Το Πακιστάν εξαπέλυσε πλήγματα στο έδαφος του Αφγανιστάν απόψε, παραβιάζοντας, σύμφωνα με την Καμπούλ, την κατάπαυση του πυρός που ίσχυε τις προηγούμενες δύο ημέρες, μετά τις πολύνεκρες συγκρούσεις στα σύνορα των δύο χωρών.

Όταν ανακοινώθηκε η εκεχειρία, το μεσημέρι της Τετάρτης, το Πακιστάν ανέφερε ότι θα ισχύσει για 48 ώρες. Ωστόσο η Καμπούλ θεωρούσε ότι θα ισχύει μέχρι να την παραβιάσει η μία ή η άλλη πλευρά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

