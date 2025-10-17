Λογαριασμός
Νοσηρό έργο: Βίντεο με άνδρες της Χαμάς να αναζητούν σορούς Ισραηλινών ομήρων στη Χαν Γιουνίς

Οι άνδρες της Χαμάς ξεκίνησαν επιχειρήσεις ανασκαφής στη Χαν Γιουνίς αναζητώντας τις σορούς των Ισραηλινών ομήρων, χρησιμοποιώντας μπουλντόζες

Γάζα: Άνδρες της Χαμάς αναζητούν σορούς Ισραηλινών ομήρων στη Χαν Γιουνίς

Νοσηρό έργο... Πλάνα με μέλη των Ταξιαρχιών Αλ-Κασάμ, της στρατιωτικής πτέρυγας της παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς η οποία πήρε το όνομά της από τον Σεΐχη Ιζαντίν αλ-Κασάμ να αναζητούν σορούς Ισραηλινών ομήρων είδαν το φως της δημοσιότητας. 

Οι άνδρες της Χαμάς ξεκίνησαν επιχειρήσεις ανασκαφής στην πόλη Χαν Γιουνίς, στη νότια Λωρίδα της Γάζας, αναζητώντας τις σορούς των Ισραηλινών ομήρων. Στα πλάνα διακρίνονται μπουλντόζες και εκσκαφείς, να εργάζονται μέσα στη νύχτα απομακρύνοντας συντρίμμια και μπάζα, υπό το άγρυπνο μάτι οπλισμένων ανδρών της Χαμάς.

TAGS: Χαμάς Λωρίδα της Γάζας Ισραήλ
