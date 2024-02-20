Η Χαμάς παρέλαβε φάρμακα για τους ομήρους στη Λωρίδα της Γάζας

Η Χαμάς επιβεβαίωσε πως παρέλαβε φορτίο με φάρμακα και έχει αρχίσει ήδη τη διανομή τους σε ομήρους που κρατάει στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ.
Χάρη σε μεσολάβηση του Κατάρ και της Γαλλίας, επιτεύχθηκε τον προηγούμενο μήνα συμφωνία για την κατεπείγουσα παράδοση φαρμάκων που χρειάζονται όμηροι της Χαμάς σε αντάλλαγμα για ανθρωπιστική βοήθεια – συμπεριλαμβανομένων φαρμάκων – που προορίζεται για τον άμαχο πληθυσμό στη Λωρίδα της Γάζας.
«Το Κατάρ έλαβε επιβεβαίωση ως μεσολαβητής στη συμφωνία, η οποία περιλαμβάνει την είσοδο φαρμάκων και την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας σε αμάχους στη Λωρίδα της Γάζας, ιδίως στις πιο πληγείσες και κατεστραμμένες περιοχές, σε αντάλλαγμα για την παράδοση φαρμάκων που χρειάζονται οι όμηροι» που παραμένουν στον παλαιστινιακό θύλακα, δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, ο Ματζίντ αλ Ανσάρι.
